- Jeg har ikke lyst til at gemme mig væk

I sidste uge da grevinde Alexandra mødte op på Gammel Hellerup Gymnasium for at fejre, at hendes yngste søn, prins Felix, blev student, gik det ikke ubemærket hen, at hun havde fået ændret en smule ved sit udseende.

Da Ekstra Bladet mødte grevinden til åbningen af Bang og Olufsens nye butik i Odense, var hun ikke bleg for at sætte et par ord på, hvad hun har fået lavet og ikke mindst hvorfor.

- Jeg har fået lavet et mini-ansigtsløft, som mest er ved min hals, og så har jeg fået lavet noget omkring mine øjne, fortæller hun ærligt.

Hjælp udefra

- Vi er nogle, som er oppe i alderen, og som gerne vil have lavet noget og få lidt hjælp udefra, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg tænker, at man skal have lov til at gøre, hvad man har lyst til. Og hvis jeg kan være med til at bryde et tabu, er det rigtig godt. Jeg tror, at vi er mange, som når vi når lidt op i alderen, gerne vil holde os friske. Hvis der er lidt hjælp, man kan få, er det jo op til en selv at gøre det, synes jeg.

Vil ikke gemme sig væk

Derfor har den tidligere prinsesse, som kom til Danmark i 1995, valgt at tale offentligt om sine indgreb.

- Jeg har ikke lyst eller tid til at gemme mig væk i seks uger eller to måneder, og det her er en del af mig, så ... Det er nye tider, fortæller grevinde Alexandra.

Med ro i maven og ophøjet pande fortæller hun ligeledes, at hun er meget tilfreds med tilværelsen på trods af den seneste uges nysgerrige blikke.

- Jeg er et godt sted i mit liv. Jeg er glad, mine børn er sendt godt afsted - og jeg har nyt arbejde og mere arbejde, fortæller hun.