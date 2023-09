Jokke i USA: - Tvivler på at hun kommer forbi

Hvis dronning Margrethe i løbet af de næste par år kommer til at kede sig i de vante gemakker på Amalienborg i København, er hun mere end velkommen til at tage turen over Atlanten og besøge sine børnebørn.

Det fortalte prins Joachim, da han fredag tog storsmilende imod den danske presse foran sin nye arbejdsplads på den danske ambassade i Washington D.C, hvor han de næste tre år skal være forsvarsindustriattaché.

- Dronningen rejser ikke så meget mere, så det tillader jeg mig at tvivle (på at hun kommer forbi, red), men på den anden side – hun skal være velkommen, lød det fra prinsen.

Læs også: Så meget er han god for - Joachims hemmelige ejendomme

Annonce:

Dronningen chokerede

I efteråret sidste år sendte dronningen ellers chokbølger gennem Danmark, da det blev meddelt, at prins Joachims fire børn fremover ikke måtte beholde deres titler som prinser og prinsesse.

En beslutning, prinsen i et åbent interview med Ekstra Bladet fortalte gjorde ondt.

- Man har gjort mine børn fortræd, lød det fra en berørt far for præcis et år siden.

Er der overhovedet noget at vende hjem til Danmark for, ville Ekstra Bladet derfor vide.

- Ja, det vil der altid være, og det skal vi bestemt også. Der er de store ferier, der er venner og bekendte og familie. Der er en masse ting, der skal holdes vedlige i Danmark også, så jo, vi vender bestemt også hyppigt tilbage til Danmark, sagde prins Joachim, der også kunne fortælle, at stemningen i den royale familie er vendt.

Er det sådan, at alle kurrer på tråden i kongehuset er lagt bag jer, og nu starter I på en frisk?

Annonce:

- Det er det. Vi starter på en frisk her, og det er spændende for os. Det er jo også det gode ved det, og det (kongehuset, red.) er jo også en del af vores funktion, vi er her ikke kun for Forsvarsministeriet eller Udenrigsministeriet, lød det optimistisk.

Må undvære de ældste børn

Prins Joachim og børnene er ikke de eneste i familien, der har sagt farvel til livet i Danmark. Også prinsens ældste søn, grev Nikolai, er for kort tid siden flyttet til Australien, hvor han skal læse et semester i Sydney sammen med sin kæreste, Benedikte Thoustrup.

28. august kunne han fejre sin 24-års fødselsdag på en strand i Byron Bay, og det var en underlig fornemmelse at være så langt fra hinanden på den store dag, fortalte faren:

- Jeg whatsappede ham og tog en lille livesnak på hans fødselsdag, og det var jo lidt underligt med 14 timers tidsforskel. Jeg ringede aftenen før, for så var det morgen hos ham.

Annonce:

Felix alene i Danmark

I 2018 droppede grev Nikolai ud af militæret efter blot få måneders uddannelse for blandt andet at pleje sin modelkarriere. Valget faldt ikke i god jord hos alle i kongehuset, der gerne havde set, at han tog en militæruddannelse som sin far og onkel.

Udlandsopholdet i Australien er prins Joachim dog meget begejstret for:

- Jeg synes, det er vildt fedt, at han gør det og tager det helt store spring ud og oplever det, mens tid er, og han kan tillade sig det, fortalte han og tilføjede:

- Felix er måske en lille smule jaloux på, at der er storebror på den ene side, og så er far og de mindre søskende på den anden side, men hans tid kommer også.

Lønkongen: Ingen ved helt, hvad han skal

Prins Joachim i Washington, D.C: Vil tilbage til Danmark