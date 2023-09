Jokke om sit nye job i USA: - En fordel at være kongelig

Det er ikke alle, der har haft lige nemt ved at finde ud af, hvad prins Joachim konkret skal lave, når han de næste tre år skal være forsvarsindustriattaché ved den danske ambassade i Washington D.C. i USA.

På Christiansborg kan politikerne ikke forklare, hvad prinsens job går ud på, men spørger man Jokke selv, er der ingen tvivl om, at han får travlt:

- De industrier, jeg skal ud og binde sammen med de tilsvarende danske, ligger i over 50 forskellige stater plus Canada, så det er et temmelig stort område, jeg skal dække herfra, fortalte prinsen, da han smilende tog imod den ventende presse foran ambassadens gitterport forud for sin første arbejdsdag i hovedstaden.

Sætter barren højt

Et stort flertal i Folketinget har valgt at bøje grundloven, så prins Joachim kan få sin skattefrie check på 330.450 kroner i form apanage med over Atlanten.

Og selvom politikerne ikke ved, hvad Danmark får til gengæld for de mange millioner, forsikrer prinsen, at barren for succes er sat højt:

- Washington D.C. er hovedstaden for lobbyisme, så det bliver noget med at række ud, finde frem, snuse, lytte og få direktiver hjemmefra. Jeg sætter barren relativt højt, i betragtning af hvor godt det gik i Paris, og at det var mig, der definerede det dengang. Det her bliver på en skala, der bliver mange gange større, forklarede prinsen og tilføjede:

- Det, vi allerede har etableret med de danske og amerikanske virksomheder, skal blive meget større målt på volumen og antal spillere på banen, og det er det, jeg skal sørge for.

Tror du, det hjælper Deres arbejde, at De er kongelig?

- Der står jo ingen steder skrevet, at jeg ikke må bruge det, og jeg har en fornemmelse af, at det godt kan åbne døre, og at jeg ikke behøver at sparke dem ind, men at der kan være en hvis ah-effekt. Og det vil jeg bestemt benytte mig af, lød det med et smil fra Jokke.

Ser De selv en fremtid, hvor De skal tjene Danmark udenfor landets grænser?

- Det er jo sådan set det, det har været i tre år, mens jeg var på posten i Paris, og sådan ser jeg det også her. Det er en funktion, jeg dækker, samtidig med at jeg er, hvem jeg er. Der må spilles på alle de her tangenter, og det er det, der gør jobbet spændende.

- Her er noget, hvor jeg og min familie kan være vores identitet, mens vi er i funktion.

