Jokkes sprængfarlige sidegesjæft

Landminer og slyngelstater

Selvom kongehuset altid har haft tætte forbindelser til Forsvaret, er det noget nyt, at en prins skal promovere våbensalg.

Ifølge lektor ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen, der har speciale i kongehusets historie, kan Joachim havne i store problemer, hvis det danske krigsisenkram, han lobbyer for, ender i de forkerte hænder.

- Etikken og moralen kan først blive et problem, hvis de franske samarbejdspartnere, han eventuelt formidler, producerer og sælger problematiske våben som for eksempel landminer, eller hvis de leverer til undertrykkende regimer som Kina og Mellemøsten, vurderede lektoren i kølvandet på Joachims udnævnelse sidste år.

Ifølge Amnesty International Danmark findes der allerede flere kritisable eksempler på danske firmaer, der tidligere har leveret krigsprodukter til de forkerte.

Blandt andre har Terma fået heftig kritik for at sælge radarer til krigsskibe og missilforsvar til bombefly til de Forenede Arabiske Emiraters militær, BAE Systems Applied Intelligence har leveret overvågning til Saudi Arabien, ligesom Dan-Bunkering er under anklage for at have leveret jetbrændstof, der er endt i hænderne på den syriske diktator Bashar al-Assad.