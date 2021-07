Jubler: - Jeg elsker det

Grevinde Alexandra er ikke bange for at indtage rollen som forretningskvinde

Det var en glad og meget veloplagt grevinde Alexandra, som fredag åbnede den nye Bang og Olufsen butik i midten af Odense. Grevinden meldte i januar ud, at hun ville tiltræde stillingen som 'Director of Client Programmes' hos Bang og Olufsen.

- Yes, i love it. Business woman er ordet, lød det stolt fra grevinden, da Ekstra Bladet spurgte ind til, hvordan grevinden, som har frasagt sig sin apanage i takt med, at hendes yngste søn, prins Felix, blev myndig i 2020, har det med det nye job.

- Det er spændende tider, fortæller hun.

Gejst

- Hvordan har du tænkt dig at stadfæste det?

- Jeg glæder mig virkelig til, at bølgerne spreder sig i vandet, og lige så snart man kan komme ud over grænsen, og man kan komme lidt mere ud og tale om tingene og repræsentere både Danmark og Bang og Olufsen. Når du siger business woman, så kan jeg mærke, at der er en lyst og gejst, lyder det stolt fra den 57-årige tidligere prinsesse.

- Har du drømt om det længe?

- Ja. Jeg har haft mit bestyrelsesarbejde gennem årene, men nu åbner dørene sig virkelig op, så det er spændende tider.

Mere musik på vej?

Nu hvor grevinde Alexandra arbejder for B&O, som har design højtalere af topkvalitet, er det nærliggende at tro, at hendes sangkarriere måske kunne udvikle sig.

Noget hun ikke er helt afvisende overfor.

- Jeg elsker at synge, lyder det.

- Og nu hvor vi arbejder med de flotteste højtalere i hele verden, så..., lyder det kryptisk fra grevinden.

- Man ved aldrig - man skal aldrig sige aldrig. Muligvis, men der er ikke noget i støbeskeen, men hvem ved, griner hun.