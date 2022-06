Kæmpe forargelse: - Virkelig skidt signal

Det skaber stor forargelse, at kronprinsparret ikke trækker prins Christian og prinsesse Isabella ud af Herlufsholm

End ikke en lavine af historier om vold, mobning og krænkende adfærd på kostskolen Herlufsholm har fået kronsprinsparret til at ændre planerne for hverken prins Christian eller prinsesse Isabellas skolegang.

Prins Christian fortsætter på skolen, og prinsesse Isabella begynder efter sommerferien, kunne kongehuset onsdag bekræfte over for Ekstra Bladet.

Og netop den beslutning har skabt forargelse på de sociale medier, hvor flere kalder det 'et dårligt signal' fra kronprinsesse Mary, der som bekendt står i front for kampen mod mobning i Mary Fonden.

'Dårligt signal af Mary. Man kan ikke sige, man vil bekæmpe mobning, og så indskrive sine børn på en skole med problemer med netop mobning.'

'De burde i stedet have boykottet den skole, så havde man vidst, at at man på ingen måde accepterer mobning'

'Det er så dumt. Virkelig skidt signal at sende. Øv. Det her gør noget ved opfattelsen af den kongelige familie.'

'Måske ikke det helt rigtige signal at sende fra kongehusets side. Kan tydes som om, de ikke tror på de beretninger, der er kommet. De havde ikke fået lov at låne mit barn.'

Sådan lyder nogle af de kommentarer, der er tikket ind, efter at kongehuset onsdag meldte ud, at prinsesse Isabella skal gå på Herlufsholm.

Artiklen fortsætter under videoen...

Ingen kommentarer

Kronprinsesse Mary er både stifter og navngiver af Mary Fonden, hvis hovedformål er at bekæmpe mobning.

Og det er ikke kun Ekstra Bladets læsere, der peger på problemet i, at kronprinsessen sender sine børn på landets i øjeblikket mest omstridte skole.

Det gør kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen også. Ifølge hans vurdering, vil Mary få det svært den kommende tid i arbejdet med sin fond, kunne han onsdag berette over for Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har kontaktet Mary Fonden for at spørge, hvorvidt kronprinsesse Mary med troværdighed kan være frontfigur for organisationen.

Det har organisationen ingen kommentarer til.

44 procent af de 3690, der har svaret i en afstemning, som Ekstra Bladet har lavet, mener, at kronprinsparret bør trække børnene ud af Herlufsholm. 21 procent er ligeglade, mens de resterende 35 procent svarer nej til spørgsmålet.

En Yougov-undersøgelse, som B.T. har fået lavet, viser, at 37 procent mener, at de royale børn skal trækkes ud af Herlufsholm, mens 17 procent svarer 'ved ikke' og 29 procent svarer, at de er 'hverken enige eller uenige.'

Herlufsholm er som bekendt en privatskole for landets elite. Læs her, hvilke kendisser der har gået på den omtalte skole, og hvor meget de har betalt for deres ophold