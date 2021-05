Kamæleonen Joachim: I Frankrig er jeg fransk

Prins Joachim, prinsesse Marie og parrets børn nyder livet i Frankrig, selvom coronavirussen har gjort det svært rigtig at opleve livet i Paris.

Sådan lyder det fra parret i et nyt stort interview med det franske medie Point de Vue.

De fortæller, at børnene Henrik og Athena er faldet godt til i Frankrig, hvor de går i skole og lærer en masse, og forældreparret roser børnenes evne til at adskille livet i Frankrig fra livet i Danmark.

Samme evne har prins Joachim selv, fortæller han, da mediet spørger, om han har ændret sig, siden familien flyttede til Frankrig.

- Jeg vil sige, at så snart jeg krydser den franske grænse, så bliver jeg fransk. Siden min barndom har jeg aldrig været i tvivl om mine franske rødder. Den følelse blev forstærket for 40 år siden, da jeg tilbragte et år på kostskolen École des Roches i Roches à Verneuil-sur-Avre, siger prins Joachim og beskriver sig selv som en kamæleon.

Prins Joachim blev tilbage i juli sidste år ramt af en blodprop. Fotos/redigering: Peter Hove Olesen, Anthon Unger, Jonas Olufson, Stine Tidsvilde/Signe Skov.

'Vi leder ikke efter problemer'

Prinsesse Marie fortæller til mediet, at hun siden flytningen har oplevet, at prins Joachim er begyndt at udtrykke sig klart og have en holdning til bestemte ting, end da de var i Danmark, som hun beskriver som en 'konsensusland'.

- At man er stille, betyder ikke, at man er hyklerisk, men det kan måske forklare, hvorfor Danmark er det land, som folk er gladest for at bo det. Det er formentlig, fordi vi ikke leder efter problemer, siger Joachim.

Han understreger i interviewet, at han savner hjemlandet og nød at bo i Møgeltønder, hvor han holdt meget af befolkningen og omgivelserne.

- Vi har heldigvis masser af familie her, men det er ikke det samme, siger han.

I interviewet åbner prins Joachim også op omkring det at være i skyggen af kronprins Frederik, og han sammenligner situationen med den, hans far, prins Henrik, var utilfreds med i mange år. Det overrasker dog ikke ekspert Lars Hovbakke Sørensen, at udtalelserne kommer nu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast her: Ingen kommentarer: Mettes pengeklub afsløret