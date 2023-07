Klapper i om køb af Jokkes svinedyre villa

Onsdag kunne Se og Hør afsløre, at prins Joachim havde solgt sin villa på Emiliekildevej i Klampenborg for 44 millioner kroner.

Ifølge mediet er det da heller ikke hvem som helst, der har overtaget nøglerne til den mondæne villa på 448 kvadratmeter.

Koncernchef i Tryg Johan Kirstein Brammer er nemlig nu den glade ejer af huset med den royale forhistorie.

Købet har han eller Tryg dog ikke lyst til at udtale sig om, oplyser Trygs presseafdeling.

'Tryg-koncernen kommenterer generelt ikke på vores ansattes private forhold, herunder privatøkonomi,' lyder det i en udtalelse til Ekstra Bladet, der fortsætter:

'Tryg har derfor ingen kommentarer. Vores CEO, Johan Kirstein Brammer, har heller ingen kommentarer.'

Johan Kirstein Brammer har ingen kommentarer til købet. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Prins Joachim har ejet boligen på Emiliekildevej siden 2014.

Dengang betalte han 34.500.000 kroner for huset - 9,5 millioner kroner mindre, end han nu har solgt den for til Tryg-bossen.

Annonce:

Købsaftalen blev underskrevet 29. juni, og 7. juli kunne Johan Kirstein Brammer så overtage huset, der blandt andet byder på en kælder på 200 kvadratmeter, en udendørs pool og en grund på ikke mindre end 2503 kvadratmeter.

Johan Kirstein Brammer kan nu boltre sig på fornemme 448 kvadratmeter. Foto: Anthon Unger

Giver mange

Den 47-årige koncernchef overtog sit nuværende job i Tryg fra Morten Hübbe tidligere i 2023.

I den forbindelse lagde Tryg-koncernen ikke skjul på, at de havde store forventninger til deres nye mand på posten.

'Siden Johans indtræden i Trygs direktion i 2018 har hans potentiale til en dag at kunne stå i spidsen for denne virksomhed været tydeligt. Succesionsplanlægningen har været vellykket, og jeg er derfor glad, stolt og ikke mindst meget enig i bestyrelsens vurdering af, at vi har den absolut bedst egnede kandidat til stillingen siddende i vores egen direktion,' lød det i en pressemeddelelse i forbindelse med jobnyheden.

Prins Joachim har ejet boligen siden 2014. Men nu har han afleveret nøglerne. Foto: Anthon Unger

Annonce:

Den 47-årige koncernchef, der er advokat og har en HD i finansiering, startede for syv år siden som direktør i Tryg og var efterfølgende koncerndirektør i tre år, før han overtog pladsen på øverste hylde som koncernchef.

Topchefen kommer fra en lang række direktør- og lederstillinger i både danske og udenlandske virksomheder, der blandt andet tæller TDC, Carlsberg, Mckinsey & Company, og han har tidligere også været advokat i Kromann Reumert.

Med salget er prins Joachim helt klar til det nye eventyr, der venter ham i USA.

Læs historien her.

Prins Joachim ejer fortsat ejendomme for millioner i Sønderjylland, selvom han nu har solgt endnu en bolig. Læs mere om dem her.