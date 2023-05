Klapper i: Vil ikke svare på spørgsmål

Kronprinsen var i fuld galop, da han mandag agerede vært for Royal Run i hele landet. Han sprang også let og elegant hen over Ekstra Bladets spørgsmål

Mandag var der deltagerrekord, da Royal Run lod danskerne løbe glade rundt i majsolen for femte år i træk.

Mere end 93.000 løbere deltog i festlighederne. Og til de mange løbere var der også produceret både medaljer og løbe-T-shirts.

Men det er ikke nødvendigvis særlig klimavenligt at producere nye Royal Run-T-shirts hvert år. Det kunne Ekstra Bladet beskrive tidligere mandag, hvor tænketanken Tekstilrevolutionen kritiserede produktionen af 100.000 T-shirts til den ellers så klimaforkæmpende kronprins og hans løbeklub.

- Markus Hatting er medstifter af tænketanken, og han mener, at det er meget problematisk og komplet unødvendigt, at Royal Run har produceret svimlende 100.000 T-shirts i forbindelse med afholdelsen af årets løb.

- Jeg synes, at Royal Run kunne have været en mulighed for at skubbe til folks tankeløse overforbrug. Jeg synes, at det er spild af verdens ressourcer, fordi der er stor sandsynlighed for at disse T-shirts enten får et meget kort liv eller forkorter livet af den løbe-T-shirt, der kom før den nye, siger han og fortsætter:

- Så hvis denne T-shirt kun får to-tre ganges brug, eller hvis den bliver vores nye løbe-T-shirt og erstatter vores gamle 'før tid', så har vi produceret T-shirts, der egentlig ikke var brug for.

Prinsesse Josephine, prinsesse Isabella, prins Christian og prins Vincent efter at have løbet One Mile-løbet til Royal Run i København. Foto: Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Flygtede ind på slottet

Ekstra Bladet ville gerne spørge kronprins Frederik, hvad han havde at sige til kritikken, men da der var lagt op til spørgsmål fra pressen, efter han krydsede målstregen på Amalienborg slotsplads, var det ikke et spørgsmål, kronprinsen havde lyst til at svare på.

Han ignorerede Ekstra bladets henvendelse og smuttede hurtigt ind på slottet.

Ekstra Bladet har op til mandagens Royal Run også spurgt kongehuset, om kronprinsparret kan svare på, om de synes, det er klimavenligt og bæredygtigt at producere 100.000 T-shirts til løbere. Men det forklarede kongehusets pressetjeneste, at de ikke havde nogle kommentarer til.

Kommentator: - De pynter sig med lånte grønne fjer

Det kan dog undre, at kronprinsen ikke vil tale om klima- og miljøbelastning. For både kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har bæredygtighed som fokusområde.

I en tale fra 2020 ved åbningen af State of Green, der er et offentlig-privat partnerskab (OPP), der sætter fokus på globale klima- og miljøudfordringer, erklærede kronprins Frederik sin fulde støtte til klimakampen.

- Vi ved, at den dramatiske opvarmning af vores klima i de seneste årtier er forårsaget af menneskets adfærd og den måde, hvorpå vi har organiseret vores samfund, lød det fra kronprinsen, der har været protektor for State of Green, siden det blev grundlagt i 2008.

Derfor mener Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach, at det er hykleri, når kronprinsparret agerer klimehelte og får lavet så mange T-shirts hvert år.

- De pynter sig med lånte grønne fjer. Hvis man skulle skrive en bog om begrebet hykleri, ville det her være en rigtig god case. Det er jo indbegrebet af hykleri. Der er en uoverensstemmelse mellem det, man siger, og det, man gør. Man snyder.