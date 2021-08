Klar til et helt nyt liv med kæresten

Fortovscaféer og de brede boulevarder er blevet kulisserne i prins Nikolais nye tilværelse. For prinsen, der er ældste søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, er flyttet til byernes by, Paris, for at studere.

Lørdag fylder prins Nikolai 22 år. Anledningen til flytningen skal findes i prinsens uddannelse.

Prins Nikolai læser nemlig et semester af sin uddannelse i Business Administration and Service Management fra CBS i den franske hovedstad.

Og han kommer ikke til at savne selskab, imens han er i landet.

For prins Nikolais kæreste, Benedikte Thoustrup, er med ham i Paris. Hun studerer også på CBS.

Prinsen mødte sin kæreste under gymnasietiden på kostskolen Herlufsholm.

Det var oprindelig ikke planen, at prins Nikolai skulle drage mod Paris i den sidste halvdel af 2021.

Han skulle i stedet have taget mod Asien.

For det var tanken, at prins Nikolai skulle have læst et semester i sin mors, grevinde Alexandras, fødeland, Hongkong. Men coronapandemien har umuliggjort det, hvorfor prinsen har vendt blikket mod Frankrig.

Prins Nikolai er dronning Margrethes første barnebarn. Børneflokken er sidenhen blevet større. I 2002 blev prins Nikolai storebror til prins Felix. Her ses de to brødre i selskab med deres farmor, dronningen, på trappen ved Fredensborg Slot. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Tættere på far

Dog har ændringen til gengæld bragt prins Nikolai tættere på sin far, prins Joachim.

For i Paris bor Joachim nemlig sammen med sin hustru, prinsesse Marie, og parrets fælles børn, prins Henrik på 12 år og 9-årige prinsesse Athena.

Prins Joachim arbejder som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris.

Det var i en anden europæisk hovedstad, at prins Nikolai beviste, at en prins kan være model. Tilbage i 2018 gik han sin første catwalk i London for det kendte modemærke Burberry.

Siden er fulgt en række shows og modeserier for blandt andet det franske modehus Dior og magasinerne Dust og Euroman.

Prins Nikolai har yderligere sat en tyk streg under, at han ønsker en international modelkarriere.

Prinsen har blandt andet haft modeljobs for den britiske og den ukrainske udgave af modemagasinet Vogue.

Må klare sig selv

De senere år af prinsens liv har dog ikke kun budt på modetøj og catwalks.

Før optagelsen på CBS indledte han sin tid i militæret ved reserveofficersuddannelsen på Hærens Sergentskole i Varde.

Det er en lang tradition i kongehuset, at familiens medlemmer uddanner sig i det danske forsvar.

Men for prins Nikolai føltes det ikke rigtigt at være på reserveofficersuddannelsen. Derfor valgte han at stoppe på Hærens Sergentskole efter to måneder i trøjen.

Grevinde Alexandra og prins Joachim blev gift i vinteren 1995 og fik senere, ud over prins Nikolai, også prins Felix, som er 19 år gammel.

Prinserne var henholdsvis fem og to år gamle, da prins Joachim og grevinde Alexandra blev skilt efter et årti sammen som mand og kone.

Prins Nikolai har fulgt i sin fars fodspor, når det kommer til folkeskolen. For prins Nikolai gik på Krebs Skole i København som sin far, prins Joachim. Nikolai begyndte i skole i 2004 og afsluttede 9. klasse ti år senere. Her er det fra første skoledag i selskab med mor og far. (Arkivfoto) Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

Prins Nikolai er ikke kun den ældste af sin generation af danske kongelige.

Han er også den første af denne gruppe kongelige, som har måttet stå på helt egne ben økonomisk uden årpenge, der også er kendt som apanage.

Kongehuset meddelte i 2016, at man kun forventede, at kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, ville modtage apanage efter sin 18-års fødselsdag.