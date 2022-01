Klimahykleri: Med kulsort tog til grøn nytårstale

Dronning Margrethe taler om, at alle må gøre noget for klimaet, men der er ikke reel handling bag ordene

Dronning Margrethe var iklædt stålsat mine og løftet pegefinger, da hun i sin nytårstale prædikede miljøansvarlighed for danskerne.

- Videnskab og teknik kan hjælpe os til at nå målene for klimaneutralitet og bæredygtighed. Vi står over for store udfordringer og forpligtelser, ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Det er vi alle nødt til at forholde os til - i tide, lød det alvorstunge budskab fra dronningen.

Men når det kommer til kongehusets egen grønne omstilling, foregår den tilsyneladende i sneglefart. I hvert fald sætter dronningen ikke for alvor handling bag sine formanende ord til folket.

Foto: Jens Dresling

Så sent som dagen før nytårstalen leverede Margrethe nemlig en miljøsviner af de større.

Til trods for at Margrethe har mange forskellige muligheder, når hun skal fragtes, valgte hun, da hun skulle rejse fra Marselisborg til Amalienborg for at holde nytårstalen, den værst tænkelige miljøsynder i sit transportarsenal.

Flere uafhængige kilder kan over for Ekstra Bladet bekræfte, at hun tilbagelagde strækningen fra Aarhus til København 30. december i sin luksuriøse og meget omtalte salonvogn, der trækkes af de store ME-lokomotiver.

Og det er bestemt ikke grønt.

- Hvis dronningens luksusvogn er den eneste, der spændes foran et ME-lokomotiv på diesel, så er det nok den mest klima- og miljøskadelige transportform, som hun overhovedet kan vælge. Selv hvis de er 15 personer i hendes togvogn, vil det være meget mere miljø- og klimarigtigt, hvis alle 15 tog et fly – eller hvis alle 15 tog hver deres bil, har Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i luftforurening hos Rådet for Grøn Omstilling, tidligere udtalt til B.T.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kåre Press-Kristensen, som dog ikke har ønsket at uddybe sin vurdering. Samme svar kommer fra både Concito og resten af Rådet for Grøn Omstilling, hvor ingen grønne eksperter har ønsket at stille viden til rådighed og vurdere kongehusets klimainitiativer.

Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

Kongehuset: Det er privat

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehuset, der ikke ønsker at kommentere dronningens transport med toget, da det anses som et privat anliggende.

Kommunikationschef Lene Balleby forklarer dog, at kongehuset bestemt tager den grønne omstilling alvorligt.

- Kongehuset tænker i høj grad på bæredygtighed og klima. Kongehuset har i 2021 igangsat et bæredygtighedsprojekt, som påvirker samtlige medarbejderes måder at arbejde på. Det er lige fra forbedret affaldssortering, udfasning af plastikflasker og nedsættelse af papirforbrug til omstilling til mere bæredygtige rengøringsprodukter og generel energieffektivisering af bygninger og inventar i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, lyder det fra Lene Balleby til Ekstra Bladet.

Foto: René Strandbygaard/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet ville gerne have haft svar på, om kongehuset fortsat vil lade dronningen fragte i sin salonvogn, når hun skal fra Aarhus til København, når det nu betyder, at DSB skal hente lokomotivet hele vejen fra Sverige.

Det har kongehuset ikke ønsket at svare på.