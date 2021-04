Kokainrus i livgarden: - Det er ikke usædvanligt

- Det er slet ikke usædvanligt.

Sådan lyder det fra kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen i kølvandet på, at det er kommet frem, at tre gardere i Den Kongelige Livgarde for nylig fik bøder, fordi de var påvirket af narko, mens de var i tjeneste.

Ifølge ham sker det nemlig hvert år, at der er mere eller mindre uheldige sager i Forsvaret.

- Det er ikke så usædvanligt, at der sker sådan noget inde i Forsvaret. Nogle gange er det i livgarden, og andre gange er det i Forsvaret, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De auditørrapporter, der kommer, kommer hvert år, og her er der hvert år forskellige former for kriminelle uregelmæssigheder, der er blevet begået, som så bliver straffet. Så det er ikke enestående eller usædvanligt, at sådan noget her sker, for der er tosser alle vegne, og det er ikke første gang, vi ser sådan noget lignende i livgarden, siger han videre.

Derfor vurderer Lars Hovbakke Sørensen heller ikke, at sagen fra 2020 er noget, dronning Margrethe og resten af den kongelige familie tager specielt tungt.

- De er ikke helt oppe at køre over det, for det er som sagt ikke usædvanligt, at der bliver begået forskellig slags kriminalitet i Forsvaret. Der vil jo altid være brodne kar, og det ser man jo også, hvis man læser de her rapporter, men derfor er det jo stadig en alvorlig sag, siger han.

Ransagning hos gardere

Tilbage i juni 2020 modtog tre gardere bøder, efter de var mødt til tjeneste, imens de var påvirket af kokain.

Ifølge Auditørkorpsets rapport modtog de en anmeldelse, efter garderne var blevet observeret med 'udvidede pupiller og virkede fjantede'.

På den baggrund blev der udført en ransagning og narkometerkontrol, mens de pågældende gardere ligeledes fik taget blodprøver.

I efteråret modtog de tre værnepligtige i den forbindelse hver en bøde på 3500 kroner for overtrædelse af militær straffelov paragraf 20 ved at være mødt til vagttjeneste i kokainpåvirket tilstand.

Den Kongelige Livgarde er kongefamiliens ceremonielle vagtkorps, mens de også fungerer som et infanteriregiment, der indgår i hæren. De har dermed både en basis militæruddannelse og en vagtuddannelse.