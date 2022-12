Kongehuset er en lukket klub, og det er kun de færreste, der ved, hvad der sker bag de royale mure. Bliv klogere på kronprinsparrets vennekreds her

Kun i Ekstra Bladet

Familiesplid, en skandaleramt skole og prinsernes og prinsessernes opførsel i det offentlige rum - det er bare nogle af de udfordringer, kronprinsparret har stået overfor den seneste tid. Udfordringer, der kaster svære dilemmaer og diskussioner af sig, og som af og til kræver endnu sværere valg.

Selvom de har fornemme titler og juveler på hovedet, har kongefamilien også behov for at betro sig til tætte venner både inden og uden for de royale mure.