Kommentator: Han langer ud efter dronningen

Grev Nikolai kan med sit nye engagement hos Remees influencer-bureau Social Works se frem til at skulle reklamere til højre og venstre på sin Instagram-profil.

Det har han dog ikke altid haft lov til.

I 2018 fik den tidligere prins ørerne i maskinen, da han medvirkede i en reklame for biludlejningsfirmaet Sixt.

På et billede sad grev Nikolai på køleren af en sort Renault Clio ved siden af en mand, der var klædt i biludlejningsfirmaets tøj. I teksten til billedet stod der, at prins Nikolai 'har valgt bil på abonnement fra Sixt All-inclusive'.

Men ifølge kongehusets kommunikationsafdeling skulle kongelige ikke reklamere på den måde.

- Kongelige markedsfører ikke virksomheder eller produkter. Prins Nikolai beklager fejltagelsen, som der nu er rettet op på, lød det dengang fra kongehusets kommunikationsafdeling som reaktion på reklamen.

Det var 1. januar i år, at prins Joachims fire børn, fik frataget deres titler. Foto: Mogens Flindt

Kapitaliserer på sin titel

Og det er på baggrund af selvopfattelsen om, at man i kongehuset ikke reklamerer for ting, at Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, ser grevens nye tjans som et direkte stød til farmor.

- Med Instagram-profilen og hans nye kontrakt, langer han ud efter dronningen på en subtil måde. Han kalder jo blandt andet profilen 'Nikolai til Danmark' og siger dermed 'Kære farmor, du kan tage min prinsetitel, men du kan ikke tage min position i arvefølgen', for det har hun ikke magt til. Den er fastlagt i grundloven, siger Kim Bach.

Han tror da heller ikke, kongehuset synes særligt godt om grevens samarbejde med Social Works.

- Med de økonomiske briller på har kongehuset gjort ham en tjeneste. Han kapitaliserer på sin tidligere titel i en grad, han aldrig kunne før. Men det er næppe noget, kongehuset bryder sig om.

Kim Bach køber heller ikke kongehusets argument fra sagen i 2018 om, at kongelige ikke markedsfører ting.

- Det er rigtigt at de ikke må deltage i direkte reklamer. Til gengæld deltager de indirekte i reklamer, når de optræder med Lego, når Mary iklæder sig modeskaberes kreationer, og når de overværer kapsejlads i Rockwools regi. Så de bedriver selv indirekte reklame i stor udstrækning.

Til daglig danner grev Nikolai par med Benedikte Thoustrup. Efter sommerferien flytter parret til Australien. Foto: Karin Törnblom/Ritzau Scanpix

Forventer ingen underlødige reklamer

Kommentatoren tror dog ikke, at vi skal forvente at se greven i Calvin Klein-underbukser, mens han tyller Smirnoff-vodka lige foreløbig.

- I princippet er der ingen grænser, men han skal jo forvalte sit brand klogt, og jeg kunne forestille mig, at det meste vil have et skær af noget ophøjet. Hvis han 'går lavt', skader han primært sig selv. Så det er nok den slags overvejelser, der bestemmer, om vi ser ham reklamere for vodka, undertøj eller klyngebomber, siger han, inden han afslutter:

- Hvis han får en henvendelse om at danse med Alex Vanopslagh på TikTok, så vil det ikke blive taget mildt op i kongehuset. Det vil de blive knotne over. Men de kan ikke gøre noget ved det.