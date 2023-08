Kommentator om royal-afvisning: Har spurgt om lov

Det kan umiddelbart virke som enhver kvindes drøm, at folk går rundt og tænker, at man er romantisk involveret med en prins.

Men sådan spiller klaveret altså ikke for den italienske prinsesse Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles. Tirsdag var hun nemlig ude og afvise de vedvarende romance-rygter, som har floreret omkring hende og prins Christan.

Men inden hun afviste rygterne officielt, har hun sandsynligvis spurgt det danske kongehus først. Det mener Ekstra Bladets kongehus-kommentator, Kim nach.

- Hun har drøftet det her med sin egen familie, og så er sandsynligheden stor for, at enten hun eller hendes far har kontaktet det danske hof for at høre, hvorvidt der var behov for, at hun skulle afvise det igen, siger Kim Bach og fortsætter:

- Det er muligvis derfor, hun har haft behov for at gøre det, selvom hun allerede har sagt i et interview, at de kun er venner.

Bare venner

Kim Bach afviser samtidig, at prinsessens afvisning skulle være bestilt af det danske kongehus.

Maria Chiara de Bourbon des Deux-Sicilies er ud af en gammel fransk slægt, som i lang tid har besat indflydelsesrige positioner, fortæller Kim Bach. Privatfoto

- Nej, det ved hun godt selv. Hun er ud af en meget gammel fransk slægt, som har besat talrige magtfulde positioner rundtomkring i Europa. Så hun har en århundredgammel tradition for, hvordan man skal opføre sig.

Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles har da også tidligere udtalt i et stort interview med det italienske medie Corriere Della Sera, at hun og prins Christan bare er venner.

- Ja, med Christian er der en god forståelse, et smukt venskab, vi har det meget sjovt sammen, udtaler den italienske prinsesse blandt andet.

Spiller ikke med

Ifølge Kim Bach giver det også god mening, at den italienske prinsesse går ud og afviser rygtet.

Det er nemlig vigtigt at vise, at hun ikke løber med på pressens leg, udtaler han.

- Det er en saftig historie, som store dele af den internationale presse har bidt sig fast i.

- Derfor er det formentlig et forsøg på at lægge en dæmper på historien og vise helt klart, at hun ikke spiller med på noget, siger Kim Bach.

