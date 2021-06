Kommer til Danmark

Når prins Felix 23. juni kan iføre sig studenterhue, bliver det med hans far, prins Joachim, ved hans side.

Det skriver B.T.

Over for Ekstra Bladet bekræfter grevinde Alexandras presserådgiver, Helle Von Wildenrath Løvgreen, at prins Joachim ifølge de oplysninger, hun har fået, ganske rigtigt vil deltage i festlighederne.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, som oplyser, at kongehuset ikke vil kommentere, da en studenterfest anses som værende privat.

Da prins Christian 15. maj blev konfirmeret, deltog prins Nikolai og prins Felix uden deres far, som blev i Frankrig med prinsesse Marie, prins Henrik og prinsesse Athena. Foto: Jonas Olufson

Omtalt interview

For nylig skabte et stort interview med prins Joachim i det franske magasin Point de Vue opmærksomhed både i Danmark og udlandet.

I interviewet kom det blandt andet frem, at prinsen ikke altid har haft nemt ved at finde sig til rette med sin plads i kongehuset.

- Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien, siger prins Joachim i interviewet og fortsætter:

- Men det er ikke altid nemt. Vi må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken.

Siden har prins Joachim opholdt sig i Paris, hvor han arbejder som forsvarsattaché.

