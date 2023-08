Kommune vil trække lod om royal fødselsdagsbillet

Børn fra hele landet får mulighed for at komme til royal fødselsdag, når prins Christians holder 18-års fødselsdag 15. oktober.

Alle landets kommuner har hver især fået til opgave at udvælge, hvilke 18-årige fra deres kommune, der skal med.

Og i Hørsholm Kommune ønsker de at afgøre det med lodtrækning, skriver de på deres hjemmeside.

261 unge på 18 år har modtaget et brev fra kommunen, hvor de er blevet bedt om at tage stilling til, om de vil med til festen.

Kommunen har valgt at gøre det sådan, fordi alle skal have en lige chance for at komme med, skriver de.

Voxpop: Skal Prins Christian have apanage?

Andre skal ansøge

Det er dog ikke alle kommuner, der har besluttet, at det skal foregå på den måde. I Nyborg Kommune foregår det eksempelvis via ansøgning.

Her skal kommunens 18-årige skrive lidt om dem selv, deres interesser, hvad de laver, og hvorfor de gerne vil med.

I alt er 200 unge - en dreng og en pige fra hver af landets kommuner, Grønland og Færørerne - inviteret til det fornemme galla-taffel.