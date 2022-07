Kongehus aflyser Tour de France-reception efter skyderi i Field's

Kongehuset har øjeblikkeligt aflyst reception på Kongeskibet Dannebrog i anledning af afslutningen på Tour de France i Danmark, efter at flere er blevet ramt af skud i storcenteret Field's.

Receptionen skulle have fundet sted i Sønderborg Havn, hvor Kongeskibet ligger i øjeblikket. Den skulle være startet klokken 19.30. Flere gæster var allerede ankommet.

Kronprins Frederik skulle have været vært for receptionen. Statsminister Mette Frederiksen (S) skulle have deltaget.

Politiet er massivt til stede ved Field's, som er et af Danmarks største indkøbscentre. Det ligger i Ørestad på Amager i København.

Politiet melder om, at flere personer er ramt af skud. En person er anholdt.

Desuden skriver politiet på Twitter, at alle, der fortsat befinder sig i Field's, skal blive og afvente. Alle andre skal holde sig væk.

De seneste dage har Danmark lagt veje til de første tre etaper af verdens største cykelløb Tour de France. Det var det, som receptionen skulle være en afslutning på.

Den 3. etape af Tour de France blev søndag afsluttet i Sønderborg.