Kongehus-ekspert: Det vil dele befolkningen

Kongehus-eksperten Lars Hovbakke Sørensen mener, at prins Felix' beslutning om at droppe ud af uddannelsen ved Forsvaret afspejler et kongehus, der er i hastig forandring

Efter små to måneders uddannelsesforløb på Hærens Løjtnantsuddannelse har prins Felix valgt at droppe ud, kunne kongehuset torsdag oplyse i en pressemeddelese.

Prinsens beslutning har været hans egen, og ifølge grevinde Alexandras talskvinde, Helle Von Wildenrath Løvgreen, var kasernelivet bare ikke noget for Felix.

Ifølge kongehus-ekspert Lars Hovbakke Sørensen er beslutningen dog et billede på en større forandring, der er i gang i kongehuset.

- Det er jo et markant brud og noget, som afspejler et kongehus, der er i hastig forandring. De yngre medlemmer tager i højere grad i dag hensyn til, hvad de selv føler for og ønsker at at gøre, frem for hvad der er tradition for, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- I virkeligheden afspejler det en generel tendens i samfundet til, at unge mennesker i højere grad gerne vil foretage deres egne valg i stedet for at gøre det, der måske forventes af dem.

Både prins Felix og prins Nikolai har valgt at gå deres egne veje og ikke følge deres far, prins Joachims, militære karrierevej. Foto: Jonas Olufson

Forbilleder

Også prins Felix' storebror, Nikolai, valgte efter to måneders uddannelse i efteråret 2018 at stoppe på sin uddannelse som reserveofficer på Varde Kaserne.

Og fordi de to prinser fungerer som forbilleder for mange, kan det have en negativ betydning for Forsvaret, at de ikke har kunnet finde sig til rette der, vurderer Lars Hovbakke Sørensen.

- Når det sker to gange, så vil nogle nok have det i baghovedet, at der må være noget helt specielt ved kulturen i Forsvaret. De har begge to givet udtryk for, at det ikke rigtig passer til dem, så det viser noget om, at Forsvaret må være meget anderledes end resten af det, de foretager sig, siger han.

Men selvom beslutningen ifølge eksperten viser, at kongehuset er på vej til at blive mere moderne, og at ungdomsgenerationen er mere individualiseret, kan bruddet med Forsvaret komme til at dele befolkningen.

- Nogle vil nok mene, at det er forkert, at de ikke gennemfører, og at de bør opfylde deres forpligtelser, mens andre vil mene, at det er helt fint og i tråd med tiden, også særligt fordi de ikke modtager apanage, siger Lars Hovbakke Sørensen.

