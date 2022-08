Kongehus-ekspert: Tilbage på sporet efter 'skævert'

Om ganske kort tid begynder prins Christian på 2. g på Ordrup Gymnasium i Gentofte, mens prinsesse Isabella skal gå i 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København.

Skolevalget vurderer kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er rigtig godt - ikke mindst i forhold til kongehusets mulighed for at forblive populært i den danske befolkning.

- Det er et meget fint og klogt valg i forhold til det, der har været tradition i de seneste år, hvor man gradvist har fornyet sig og er kommet mere i øjenhøjde med befolkningen. Det var ret usædvanligt med valget af Herlufsholm, hvor man tog et skridt tilbage i kraft af at blive mere elitær og faktisk lægge afstand til resten af befolkningen ved at vælge den meget specielle skole, siger Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Nu er man tilbage på sporet fra kongehusets side. Nu følger man traditionen med, at de kongelige skal gå i nogle nogenlunde almindelige skoler. Det er helt klart det rigtige valg.

- Hvilket signal sender man?

- Et klart signal om at man er en kongefamilie, der er i tråd med folket igen efter den her lille skævert med Herlufsholm. Man viser også, at man lytter efter, når der kommer kritik, og der rejses en debat i samfundet. Så retter man ind, og det er smart. Befolkningen kan nemlig godt lide er kongehus med et menneskeligt ansigt. At de tager kritik alvorligt og ikke bare bliver på den høje hest er populært. Det viser, at vi faktisk har et moderne og menneskeligt kongehus.

- Ingrid Jespersens Gymnasieskole er jo også - som Herlufsholm - en privatskole?

- Det er korrekt, men det er der jo ikke i sig selv noget galt i. Det der var det specielle ved Herlufsholm var, at det var en kostskole med nogle meget, meget specielle traditioner. Det her er jo en helt almindelig privatskole, så det er der ikke noget usædvanligt ved. Og Ordrup Gymnasium er jo et offentligt gymnasium. Så på den måde passer de her valg jo godt til den gradvise fornyelse, man har arbejdet på gennem generationer.

