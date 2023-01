Kongehus-kommentator: - Det ville være usandsynligt

Når det danske håndboldlandshold søndag aften tørner sammen med Frankrig, så bliver det med royalt hep.

Kronprins Frederik har nemlig meldt sin ankomst.

- Om han så skulle være løbet derop, så tror jeg, at han var kommet, vurderer Ekstra Bladets kongehus-kommentator, Kim Bach, og fortsætter:

- Det ville være lige så usandsynligt, at han ikke dukkede op, som at hans mor ville gå glip af en bispevielse, hvor den hellige mand var svøbt i en af hendes hippie-kreationer.

Det var på Instagram, at kronprins Frederik fredag efter Danmarks sejr mod Spanien, meddelte, at han ville tage turen til Stockholm for at heppe på de danske holdboldherrer.

Det er ellers ikke fordi, kronprins Frederik overanstrenger sig, når det kommer til arbejde.

En gennemgang af hans kalender, Ekstra Bladet har foretaget for 2022, viser, at kronprinsen havde været i arbejdstøjet sølle 70 dage i det forgangne år.

Der var gang i kronprins Frederik, da han i 2016 heppede på de danske holdboldkvinder, der spillede mod Argentina. Foto: Jens Dresling / POLFOTO

Arbejdsopgaverne talte blandt andet åbningen af Tour de France i København, deltagelse i en gallaforestilling i Det Kongelige Teater i anledning af dronningens 50-års regeringsjubilæum samt en tur i biografen.

- Nu får kronprins Frederik så megen kritik for at være doven, så det er værd at hæve fanen, når han så virkelig 'knokler igennem', siger Kim Bach.

Kronprinsen var ikke til stede, da de danske kvinder i november sidste år spillede EM-finale i Ljubljana.