Kongehus kommentator: Mangler rationelle svar

Ekstra Bladets kongehuskommentator giver ikke meget for dronningens begrundelse om at fratage sine børnebørns titler

I den nyeste udgave af Weekendavisen finder man et stort interview med dronning Margrethe.

Her fortæller hun avisens chefredaktør Martin Krasnik, at hun fratog prins Joachims børn deres titler for at beskytte kronprins Frederik mod at skulle stå med beslutningen.

- Jeg er ikke rigtig glad for at komme ind på det, hvis jeg skal være ærlig. Jeg kunne godt sige noget, men man skal ikke sige alting. For mig har det været vigtigt, at det ikke skulle være Frederiks lod at tage sådan en beslutning. Det var bedre, at det var mig. For så er det den gamle kone, der har besluttet det. Men det er lidt for tæt på endnu til at tale om, siger hun i interviewet.

Savner svar

Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, mener dog ikke, dronningen svarer fyldestgørende i det nye interview.

Annonce:

- Alt, hun siger, har hun mere eller mindre sagt før. Så hun benytter lejligheden, hvilket er aftalt på forhånd, til at få den værste elefant i rummet af vejen, siger han og fortsætter:

- Hun springer let hen over det ved at sige, at det vil hun ikke tale om, og så forklarer hun, at hun tog kuglen og den grimme beslutning for sin søns skyld. Men hun argumenterer ikke for, at det var en god idé. Det er der stadig ikke en rationel forklaring på. Og der bliver heller ikke spurgt ind til det.

Ikke farvel-interview

Dronningen har længe lidt af rygproblemer, og i næste uge skal hun gennemgå en større rygoperation.

I interviewet taler dronningen også om døden, men Kim Bach mener ikke, at det her skal opfattes som et stort farvel-interview.

- Det er ikke et Mikael Bertelsen-interview. Hun har livsappetit og nysgerrighed, som var det, der holdt Lise Nørgaard i live, lyder det fra kongehuskommentatoren, inden han fortsætter:

- Det er ryggen, den er gal med, det skal de nok få løst. Hun har ikke tænkt sig at forlade jorden foreløbig.

Hvem er det egentlig, der trækker i trådene i kulissen, når kongehuset skal træffe store og svære beslutninger? Få et indblik her.

Kongehuse i flammer: Stripklubber, elefantjagt og kokain