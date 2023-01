Kongehus-kommentator: Prins Joachim blev banket på plads

Først kunne han ikke komme. Så kunne han godt komme alligevel.

Forvirringen om prins Joachims deltagelse i ekskong Konstantins begravelse var total. Men mandag formiddag, hvor begravelsen fandt sted, ankom prins Joachim flankeret af kronprins Frederik og hurtigt efterfulgt af dronning Margrethe.

Men selvom det på overfladen kan sende et signal om forsoning, så er der et men, vurderer Ekstra Bladets kongehus-kommentator, Kim Bach.

- Det er et klart signal om, at det trods alt kunne lade sig gøre at samle familien, men det er også et signal om, at det har været nødvendigt at banke Joachim på plads først, siger Kim Bach og fortsætter:

- Forvirringen om hans deltagelse kan kun tolkes på den måde. Hvad i alverden skulle dog i første omgang forhindre prins Joachim i at deltage? Det er meget svært at forestille sig, at der skulle være noget som helst vigtigere i hans kalender end den begravelse.

Annonce:

- Verdensfreden er jo ikke på spil, fordi han ikke er på arbejde en formiddag med efterfølgende frokost, fortsætter Kim Bach.

Dronning Margrethe var den andensidste til at ankomme til ekskong Konstatins begravelse, der fandt sted mandag i Athen. Den sidst ankomne var hans hustru, dronning Margrethes lillesøster, Anne-Marie Foto: Ritzau Scanpix

Først lød årsagen fra kongehuset, at prins Joachim af 'arbejdsmæssige forpligtelser' var forhindret i at deltage.

Men allerede dagen efter havde prinsen fundet en løsning på de forpligtelser. Lørdag fremgik det af kongehusets hjemmeside, at prins Joachim alligevel kunne deltage i begravelsen.

'Det bliver alligevel muligt for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim at deltage i kong Konstantins begravelse, efter det er lykkedes Prinsen at ændre sine oprindelige forpligtelser,' oplyste kongehusets kommunikationsafdeling til Billed-Bladet.

Familiecoachen: Sådan finder familien sammen igen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kongehuse i flammer: Stripklubber, elefantjagt og kokain