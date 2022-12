Kongehusekspert: - Det er et klart signal

Familien-idyllen er genoprettet! Det forsøger kongehuset at signalere med ny julekalender, hvor de royale rollinger direkte bruges til at male skønmaleriet

Dronning Margrethe vil ikke stå tilbage for Tinka.

Ingen i år har majestæten og hendes hof en julekalender klar til danskerne med 24 låger, der skal åbnes en efter en frem til juleaften.

Bag dagens låge - årets første - gemmer sig et glansbillede, der er så sukkersødt at det hviner i tænderne.

Det er prinsesse Josephine og prins Vincent, der er hyret ind til at spille hovedrollerne i første episode af julekalenderen, og de fortjener en Oscar for deres præstation.

De 11-årige tvillinger formår at lave en juledekoration sammen med lys, gran, kogler og kugler uden en eneste søskende-fight.

Skønmaleriet bliver toppet, da de skal finde ud af, hvem der skal have dekorationen.

- Hvem synes du, vi skal give den til?, spørger prinsesse Josephine.

- Tror du ikke, at farmor vil have den? Jeg tror, at hun er meget til de her flotte farver, svarer prins Vincent.

Det er næppe tilfældigt, at det 'farmor', prinsen nævner. Dekorationsfilmen virker som et nøje indstuderet forsøg på at signalere, at den kongelige familie har det fantastisk - også med hinanden.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach.

- Det er ikke første gang, at dronningen laver en julekalender. Tidligere har hun indrammet rigsfællesskabet i sine kalendere, nu er det familien, der skal rammes ind, siger han og fortsætter:

- Jeg ser det som et klart signal om, at man vil vise, at familien er samlet efter et hårdt år med flere sager, der har været svære, og som har splittet familien, siger Kim Bach.

- Bliver børnene ligefrem brugt til at understrege den fortælling?

- Ja, og det er ikke noget nyt i den kongelige familie, at børn bruges til at varetage kongehusets interesser. Det blev dronningen selv, da hun var barn. Hun og hendes søstre blev hevet frem i pressen, så den vederstyggelige Ingolf ikke kom til tronen. Samtidig er børn gode at bruge for at opretholde illusionen om, at den kongelige familie er en helt almindelig familie, siger Kim Bach og understreger, at der ikke er noget nyt og odiøst i, at kongebørn bruges på den måde.

- Hvordan gør Josephine og Vincent det rollen?

- De spiller lidt stift, men ganske udemærket. Jeg tror ikke, at de ville have været helt så pussenussede, hvis ikke der var kamera på. De er trods alt søskende, siger han.

Især Herlufsholm-sagen og de fratagede titler har været med til at gøre 2022 til et svært år i det danske kongehus.