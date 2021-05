Kongehusekspert: Joachims frustration overrasker ikke

Prins Joachim vækker opsigt med et stort interview i franske Point de Vue, hvor han åbner op omkring den komplicerede rolle, man har, når man er nummer to i kongehuset.

- Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien, siger prins Joachim til mediet.

Udtalelserne og prins Joachims følelser kommer ikke som en overraskelse for kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen. Det siger han til Ekstra Bladet.

- Det er meget tydeligt, at han har lidt den samme frustration, som hans far, prins Henrik, havde. Det siger han jo mere eller mindre direkte. Men det er meget naturligt, som kongehusene i Europa har udviklet sig, siger han.

Han mener derfor, at prins Joachim deler skæbne med medlemmer i flere af de europæiske kongehuse.

- Der kan være nogle af dem, der ikke er de allerforreste i arvefølgen, som kan have svært ved at finde ud af, hvilken rolle de præcis skal spille. Det er meget naturligt, fordi kongerne i dag ikke har nogen magt, og dermed har de andre familiemedlemmer heller ikke rigtig nogen politisk magt eller ting, der er fastlagt, at de skal.

- Det kan derfor blive et problem, hvad man så skal give sig til, og hvilken rolle man skal spille i forhold til den, der er nummer ét. Det var dét, prins Henrik baksede lidt med, og det er dét, som prins Joachim nu også giver udtryk for.

Prins Henrik formåede ifølge prins Joachim aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien, siger en ærlig prins Joachim i interviewet. Foto: Anita Graversen/Ritzau Scanpix

'En vanskelig rolle'

Lars Hovbakke Sørensen peger på, at der i de senere år har været kritik at prins Joachim fra forskellige sider - blandt andet omkring det arbejde, han har udført for kongehuset.

- Det handler om, at det er mere vanskeligt selv at skulle finde sin rolle - end hvis man som regerende dronning, konge, kronprins eller lignende har en rolle, der er fuldstændig fastlagt på forhånd.

- Pressen og befolkningen holder jo meget øje med, om de kongelige nu også arbejder nok for deres apanage og sådan. Det er der stor interesse omkring, og der er lettere at argumentere for sin berettigelse, hvis man en dag skal arve tronen, end hvis man 'bare' - i anførselstegn - er menigt medlem af kongehuset.

Han peger på Märtha Louise i Norge og Madeleine i Sverige, hvor der har været debat om, hvad de kan tillade sig at gøre og ikke gøre.

- De får alle den lidt vanskelige rolle, hvor det forventes, at de er en del af kongehuset og gør et arbejde for kongehuset, men samtidig er der ting, man synes, de ikke må. Folk har mange forskellige holdninger, og det er en lidt svær balancegang, siger eksperten.

Vil dele vandene - men skaber ikke strid i familien Det skabte stor debat, hver gang prins Henrik rejste problematikken omkring den rolle, han havde i kongehuset. Hans holdning delte vandene, og Lars Hovbakke Sørensen vurderer, at det samme kommer til at ske denne gang med prins Joachim. - Der vil være nogle, der mener, at han ikke har noget at beklage sig over, fordi han er så priviligeret, men der vil være andre, der - ligesom med prins Henrik - synes, at det er rimeligt nok at diskutere denne rolle, som de mindre fremtrædende skal spille, siger han. Kongehuseksperten tror dog, at prins Joachims udtalelser nu kan være med til at gøre folk opmærksomme på den svære rolle, det er at være længere nede i arvefølgen end nummer ét. Men de helt store ændringer i samfundet skaber det nok ikke. - Det kommer grundlæggende ikke til at ændre på, at kronprinsparret og dronningen er meget populære - og det er også naturligt, at de mere fremtrædende medlemmer får mere opmærksomhed og derfor større popularitet. Mens holdningen måske kommer til at dele vandene i befolkningen, så forventer han dog på ingen måde, at det skaber problemer i familien. - Der er ikke en kritik af kongehuset og de andres arbejde i udtalelserne, så det er ikke noget, der vil skabe en familiestrid. Det kan jeg ikke forestille mig, slår han fast. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har onsdag aften forsøgt at få bekræftet citaterne via kongehuset, men det har endnu ikke været muligt.