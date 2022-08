Kongehusekspert: 'Meget usædvanligt'

Sommerferien lakker for folkeskoleelever og gymnasieelever mod enden.

Men det til trods, så er der intet nyt om, hvor prinsesse Isabella og prins Christian skal fortsætte deres skolegang. Kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen kalder det meget usædvanligt.

- Det er helt klart meget usædvanligt. For man plejer jo at melde ud, hvad der skal ske, lyder det fra kongehuseksperten, der peger på, at det skyldes 'postyret', som Hovbakke Sørensen beskriver det, med Herlufsholm.

- Det hænger sammen med, at de kom ud af Herlufsholm meget sent.

Kongehuset oplyste kort før sommerferien - 26 juni - at prins Christian og prinsesse Isabella alligevel ikke henholdsvis fortsætter og begynder på Herlufsholm Kostskole som ellers planlagt.

Udmeldingen kom, efter at en række skandalesager var væltet ned over kostskolen i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufholms hemmeligheder', hvori der blev afsløret flere kritisable forhold, blandt andet en lang række sager om mobning, krænkelser og vold. Siden fulgte medier, heriblandt Ekstra Bladet, op og afslørede den ene skandale efter den anden på skolen.

Men alt imens skandalerne væltede ned over skolen, nægtede kronprinseparret i længere tid at svare på spørgsmål om deres børns fremtid på Herlufsholm.

Oplagt

Hvor prins Christian skal færdiggøre sin gymnasietid, og hvor prinsesse Isabella skal gøre folkeskolen færdig, står altså her cirka en uges tid før skolestart fortsat uklart. Der er dog ifølge kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen et oplagt bud for prins Christian.

- Et oplagt valg kunne være Zahles Gymnasium i København. Dels er det et privat gymnasium, så man kan søge ind ret sent, og så er der tradition for at bruge netop det gymnasium, lyder det fra Hovbakke Sørensen, der fortsætter:

- Dronning Margrethe gik der.

Han peger samtidig på, at der også er et ganske oplagt skolevalg for prinsesse Isabella. Nemlig at forsætte sin skolegang på Tranegårdskolen i Gentofte, hvor prinsessen gik før sommerferien.

Skal prins Christian gå på Zahles Gymnasium, så er der under en uge til første skoledag, som er mandag 9. august.

Kongehuset har oplyst til Ekstra Bladet, der gentagne gange kontaktet kongehuset for at få svar på, hvor prinsesse Isabella og prins Christian skal fortsætte deres skolegang, at der for nuværende ikke er noget nyt.