Kongehusekspert om Joachim: - Det bliver helt afgørende

Kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen mener, det ville have været oplagt for prins Joachim at fortsætte jobbet i Paris. Nu er det afgørende, hvor han vælger at slå sig ned fremover

Sommeren 2023 bliver enden på prins Joachims og prinsesse Maries liv i Frankrig, hvor de har boet og arbejdet siden 2020.

Det kunne prins Joachim onsdag oplyse til Billed-bladet. Her fortalte han samtidig, at det skyldes, at han har valgt ikke at fortsætte i jobbet som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris, når hans kontrakt udløber.

Og det er en udmelding, der overrasker kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er en stor nyhed. Det ville have været oplagt, hvis han var blevet i jobbet i længere tid, for det har været et job, som har givet mening for Danmark, og hvor han har tjent danskernes interesser, siger eksperten.

Han understreger, at der er meget, der nu står på spil i forhold til prins Joachims fremtidige rolle i kongehuset.

- Det bliver helt afgørende, hvad de gør nu, og hvor de vælger at slå sig ned og bosætte sig, for danskernes opfattelse af prins Joachim og for den rolle, han skal spille i kongehuset, siger han og fortsætter:

- Hvis de kommer hjem til Danmark, sender de et signal - både over for danskerne og overfor resten af kongehuset - om at de ønsker at spille en stor rolle i kongehuset. Hvis de slår sig ned et helt andet sted, vil mange nok synes, at han glider længere og længere ud i periferien og ikke har den store rolle at spille længere.

Central rolle

At nyheden kommer i kølvandet på den krise i kongefamilien, der opstod efter kongehusets udmelding om at fratage prins Joachims børn deres titler som prinser og prinsesse til nytår, skal man ikke nødvendigvis lægge noget i, mener Lars Hovbakke Sørensen.

- Hvis planen er, at de nu vil rejse hjem til Danmark, så kan det godt ses som et led i at vise over for danskerne og kongehuset, at man altså er en del af kongehuset stadigvæk, og at prins Joachim er en central person stadigvæk. Også at han er interesseret i at være en central del af familien. Men det afhænger igen meget af, hvad de vælger at gøre til sommer, siger han.

- Prins Joachim og prinsesse Marie har tidligere antydet, at det ikke var deres eget valg at flytte til Frankrig i sin tid. Tror du, det er deres eget valg at sige stop nu?

- Det er svært at sige, men det vil jeg umiddelbart tro. Jeg mener ikke, der er nogen, der kan tvinge prins Joachim til at stoppe i jobbet på den måde, men der kan ligge mange ting i det, som ikke kommer frem i den udmelding, han er kommet med.

- Hvad har prins Joachim af muligheder nu i den position, han har i kongehuset?

- Hvis han tager hjem, vil han igen i højere grad få mulighed for at optræde i alle mulige officielle sammenhænge. Han har en række protektioner i forskellige sammenhænge og er en del af alle mulige foretagender og foreninger, som han ville kunne gøre noget mere ud af at arbejde for, end han har kunnet, mens han har boet i Paris, så det vil være en oplagt opgave for ham at dyrke dem aktivt igen, siger Lars Hovbakke Sørensen.

