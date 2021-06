Kongehusekspert om kronprinsens exit: - Det er klogt

Lars Hovbakke Sørensen er ikke overrasket over, at kronprins Frederik træder ud af Den Olympiske Komite netop nu

Efter 12 års tro tjeneste har kronprins Frederik valgt at stoppe som medlem af Den Olympiske Komité forud for sommerens OL i Tokyo.

'Det har været et stort privilegium for mig at være med til at udbrede de olympiske idealer gennem snart 12 år. Særligt har jeg brændt for at få både unge og ældre op af stolen og i gang med et liv med sport og bevægelse', udtalte kronprins Frederik i en pressemeddelelse, der blev udsendt tidligere tirsdag og fortsatte:

'Selvom min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke'.

Og at den beslutning er blevet truffet, er historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen ikke overrasket over.

- Nej, det er jeg ikke. Det er ikke holdbart i længden, når han skal være konge engang, at han er medlem af en organisation, som laver noget, der meget ofte bliver meget politisk, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det kan gå, så længe man er kronprins - og der har endda været en hel del kritik af det - men han er nødt til at træde ud af det på et tidspunkt, inden han bliver konge, for det giver alt for mange problemer. I hvert fald i forhold til de danske traditioner om, at man ikke som kongelig blander sig i politik.

Kronprinsen har gjort sport og sundhed til en af sine absolutte mærkesager. Foto: Jens Dresling

Gavnet popularitet

Selvom kronprinsens rolle i komiteen flere gange har vakt kritik, har det også gavnet hans image hos befolkningen, mener Lars Hovbakke Sørensen.

- Der har ikke udelukkende været ulemper ved, at han har været med. Det har været med til at bekræfte sport, sundhed og motion som en af hans absolutte mærkesager.

- Man kan sige, at det har gavnet hans popularitet hos nogle og skadet den i hos andre, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er det da også helt rigtigt, at kronprinsen trækker sig netop nu.

- Jeg tror, det er meget klogt, at han træder ud nu, for så vil han blive husket for, at han har været dybt engageret i folkesundheden, men når han sørger for at træde ud, inden han bliver konge, vil det ikke komme til at skade hans omdømme, siger han.

- Hvilket signal sender det, at han træder ud lige før OL i Tokyo skal løbe af stablen?

- Han ønsker ikke at være med i noget længere, som kan opfattes politisk. Derfor er det vigtigt at komme ud nu, inden der bliver stort fokus på OL og coronasituationen, som meget vel kan gå hen og blive politisk, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Kronprins Frederik blev første gang valgt ind i Den Olympiske Komité i 2009, og i 2017 blev han genvalgt.