Kongehuset bekræfter: Prins Joachim har ikke besøgt dronningen

Dronningens yngste søn har ikke besøgt sin mor efter hendes store rygoperation - det bekræfter kongehuset over for Ekstra Bladet

Prins Joachim har ikke besøgt sin mor, dronning Margrethe, efter hendes store rygoperation, der fandt sted onsdag.

Det bekræfter kongehuset over for Ekstra Bladet.

- Nej, det har prinsen ikke, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling.

Tidligere søndag bekræftede kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, over for blandt andet Billed-Bladet, at kronprinsparret, der for tiden er på officielt besøg i New Delhi i Indien, besøgte dronning Margrethe på Rigshospitalet på vej til lufthavnen.

Kronprinsparret landede i Indiens hovedstad tidligt søndag morgen efter en længere flyvetur, og prins Joachim er for tiden på skiferie med familien, hvilket altså efterlader dronningen alene tilbage i Danmark.

Ekstra Bladet erfarer ligeledes, at prins Joachims fire børn heller ikke har besøgt deres farmor.

Kongehuset i krise

En historisk krise i kongehuset brød ud i lys lue, da dronning Margrethe i september 2022 valgte at strippe prins Joachims børn for deres titler som prinser og prinsesse.

I stedet skulle de fra 1. januar 2023 tiltales som grever og komtesse Monpezat.

Efterfølgende fangede Ekstra Bladet prins Joachim på vej på arbejde på Den Danske Ambassade i Paris og fik hans første udtalelse i sagen.

- Vi alle sammen meget kede af det. Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd, sagde han tydeligt berørt.

Prins Joachim blev også spurgt om, hvordan beslutningen har påvirket forholdet til hans mor, dronning Margrethe.

Han trak vejret meget dybt, inden han på diplomatisk vis svarede:

- Det tror jeg ikke, at jeg behøver at uddybe her.

Det var 8. februar, at kongehuset fortalte, at dronningen Margrethe skulle opereres i ryggen, efter den 82-årige regent flere gange i dagene op til havde været tvunget til at aflyse arrangementer.

Onsdag aften udsendte kongehuset en pressemeddelelse, hvori kongehuset oplyste, at operationen var forløbet planmæssigt, og dronningens tilstand efter omstændighederne er god og stabil.