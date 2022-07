Kongehuset bekræfter: Vi deltager i mindehøjtidelighed

Når der tirsdag aften klokken 20 bliver afholdt mindehøjtidelighed ved Field's for ofrene og de pårørende til det tragiske skyderi i shoppingcentret på Amager søndag, bliver det med royal deltagelse.

Både kronprins Frederik og prins Christian kommer således til at deltage for at vise deres respekt og sympati med ofrene og de pårørende efter den tragiske hændelse.

Det bekræfter kongehuset på deres hjemmeside.

Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har yderligere kommentarer til den royale deltagelse ved arrangementet.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) er med til mindehøjtideligheden og vil holde tale, oplyser Københavns Kommune, der står for arrangementet.

Der vil samtidig blive fremført musik af koret Ungklang, mens Andreas Odbjerg også vil spille et nummer.

'Vi samles for at vise vores medfølelse med ofrene, deres pårørende og alle andre, som er berørt af den tragiske situation.Det grusomme skyderi giver ingen mening. Men hvis det alligevel skal give mening, skal vi stå sammen og i flok vise hinanden og alle, der ser med, at vi fortsat insisterer på retten til vores åbne samfund,' lød det fra overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen, da Københavns Kommune annoncerede mindehøjtideligheden.

Kronprins Frederik og sønnen prins Christian kommer til at være til stede til mindehøjtidelighed torsdag aften. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

Meget berørt af skyderiet

Et par timer efter skyderiet, der fandt sted søndag omkring 17.30 i Field's, reagerede dronning Margrethe og kronprinsparret på de tragiske hændelser.

Her lagde de ikke skjul på, at de var meget berørte af situationen.

'Vi har her til aften modtaget den chokerende meddelelse om de alvorlige hændelser i København tidligere i dag. Vi kender endnu ikke tragediens fulde omfang, men det ligger allerede fast, at flere mennesker har mistet livet, og at endnu flere er såret,' lød det fra dronningen og kronprinsparret i et opslag på de sociale medier, der fortsatte:

'Vores tanker og dybeste medfølelse er hos ofrene, deres pårørende og alle dem, som er berørt af tragedien. Situationen kalder på sammenhold og omsorg, og vi ønsker at rette en stor tak til politiet, beredskabet og sundhedsmyndighederne for deres hurtige og effektive indsats i disse timer.'

Politiet reagerede hurtigt i forbindelse med hændelsen i Field's og fik efter skyderiet anholdt en 22-årig etnisk dansk mand bag centret. Han er siden blevet fremstillet i grundlovsforhør og fængslet på en lukket psykiatrisk afdeling.

Tre personer blev dræbt i forbindelse med skyderiet, mens fire andre er blevet alvorligt såret af skud. I alt ti mennesker blev ramt af skud fra gerningsmanden, mens en lang række mennesker også kom til skade, da de flygtede fra centret.

