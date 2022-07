Kongehuset dropper Ecco

Til næste år er det slut med at kunne kalde sig Kongelig Hofleverandør for Ecco.

Når prædikatet udløber 16. april 2023, vil det nemlig ikke blive forlænget. Det har kongehuset meddelt Ecco, skriver det danske skofirma i en meddelelse.

Ecco har haft prædikatet Kongelig Hofleverandør siden 16. april 1991.

I meddelelsen skriver Ecco, at firmaets ledelse tager kongehuset beslutning til efterretning og ikke har yderligere at tilføje.

Det beskrives i meddelelsen ikke, hvad der ligger bag kongehusets beslutning. Men Ecco har de seneste måneder været stærkt kritiseret for at fortsætte med at have forretning i Rusland, efter landets angreb på Ukraine.

Eccos administrerende direktør, Panos Mytaros, har tidligere forklaret den fortsatte tilstedeværelse i Rusland med, at man har et ansvar for sine ansatte.

Der arbejder mere end 1800 personer i de 200 butikker, som den danske producent af sko driver i landet.

På kongehusets hjemmeside fremgår det, at der i dag er tildelt i alt 103 danske hofprædikater. De Danske Spritfabrikker og Georg Jensen er blandt nogle af de andre virksomheder, der også kan kalde sig Kongelig Hofleverandør.

Prædikaterne tildeles for en periode på fem år. Ifølge kongehuset vurderes det ved periodens udløb, om betingelserne for tildelingen fortsat er opfyldt.

En grundlæggende forudsætning er, at hoffet fortsat køber firmaets produkter eller serviceydelser.

Kongehuset bekræfter over for Ritzau, at det har besluttet ikke at forlænge Eccos prædikat. Kongehuset ønsker dog ikke at tilføje mere i sagen.

For halvanden måned siden kom det frem, at Eccos russiske forretning havde lavet et trecifret millionoverskud.

Ifølge Finans viste seneste regnskab for det russiske datterselskab et overskud før skat på 103 millioner kroner. Det kom ud af en omsætning på lidt over en milliard kroner, skrev Finans.

I Danmark har flere forhandlere valgt at droppe samarbejdet med Ecco på grund af firmaets fortsatte tilstedeværelse i Rusland. Blandt andet Magasin og kæden Euro Sko har besluttet at tage Ecco-sko af hylderne.