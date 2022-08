Kongehuset: Her er deres nye skoler

Det er nu endelig meldt ud, hvor de to royale børn skal gå i skole efter sommeferien.

Prins Christian skal begynde på 2. g på Ordrup Gymnasium i Gentofte, mens prinsesse Isabella skal gå i 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København.

Det sker, efter kongehuset så sig nødsaget til at droppe børnenes planlagte skolegang på Herlufsholm Kostskole, efter skolen var genstand for enorm kritik for krænkelser, mobning og vold blandt eleverne.

Annonce:

'Efter Kronprinsfamiliens overvejelser i løbet af sommeren er der taget beslutning om det kommende skoleår. I det nye skoleår starter Hans Kongelige Højhed Prins Christian i 2.g på Ordrup Gymnasium i Gentofte og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella i 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København,' lyder det fra kongehuset på deres officielle Instagram-profil, som ofte bruges til at udsende pressemeddelelser.

Den originale plan var altså, at de royale børn skulle gå på Herlufsholm Kostskole, hvor prins Christian allerede havde gået i skole et år, mens prinsesse Isabella skulle begynde på skolen efter sommerferien.

Planerne blev dog droppet, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, bedre kendt som STUK, udtalte massiv kritik af elevernes trivsel på skolen og behandlingen af de sager, der har været.

Siden har Ekstra Bladet løbende forsøgt at få svar på, hvor prinsen og prinsessen skulle gå i skole i stedet.

Ifølge Ordrup Gymnasiums hjemmeside har de skolestart på onsdag 10. august, og derfor har prinsen altså rigelig tid til at komme hjem fra Bøgeskoven på Smukfest, hvor han i øjeblikket befinder sig med sin lillesøster Isabella og sin far, kronprins Frederik.

Annonce:

Ordrup Gymnasium er en skole med et internationalt fokus, hvor der er rig mulighed for at studere sprog, samfundsfag og internationalt samarbejde, fremgår det af mulighederne for studieretninger på skolens hjemmeside.

--------- SPLIT ELEMENT ---------