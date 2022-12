Kongehuset i kæmpe brøler: Allerede grever og komtesse

Meningen var ellers, at prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena 1. januar skulle få nye titler.

Men allerede onsdag morgen fremgik det af kongehusets officielle hjemmeside, at titlerne var blevet taget fra prins Joachims børn. For kiggede man i 'overblikket over medlemmer i den kongelige familie', stod de fire søskende nemlig allerede som 'grever' samt 'komtesse' af Monpezat.

Denne morgen så kongehusets hjemmeside sådan ud. Skærmbillede

Det var først efter Ekstra Bladets henvendelse, at kongehuset ændrede prins Joachims børns titler tilbage til prinser og prinsesse.

Teknisk fejl

Ekstra Bladet har onsdag formiddag været i kontakt med kongehuset, der sætter ord på, hvad der har ligget til grund for den pludselige ændring.

- Det er en beklagelig teknisk fejl, som nu er blevet rettet, siger kongehusets kommunikationsafdeling kortfattet til Ekstra Bladet.

Kede af det

Det var i slutningen af september, at kongehuset i en pressemeddelelse oplyste, at dronning Margrethe havde besluttet at fratage prins Joachims fire børn deres titler som prinser og prinsesse fra 1. januar 2023.

- Vi alle sammen meget kede af det. Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd. De står selv i en situation, de ikke selv forstår, lød det efterfølgende fra prins Joachim til Ekstra Bladet, der mødte prinsen foran den danske ambassade i Paris.

