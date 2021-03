Kongehuset med historisk ændring: Men detalje forvirrer

Statsrådet foregår for første gang virtuelt, men det er ikke det, der får mest opmærksomhed

Det er ellers noget af en nyhed det danske kongehus tirsdag kan dele på de sociale medier.

For første gang skal statsrådet nemlig afholdes, hvor ministrene sidder hjemmefra og altså ikke er sammen med dronningen og kronprinsen på Christiansborg Slot.

Det skriver kongehuset i et opslag på Facebook.

'Her til formiddag afholdes der som så ofte før statsråd, men dagens statsråd kommer til at foregå noget anderledes. Hendes Majestæt Dronningen vil som sædvanligt være til stede i statsrådssalen på Christiansborg Slot, hvorfra Dronningen med Hans Kongelige Højhed Kronprinsen ved sin side vil lede mødet. Ministrene derimod vil logge på fra ministerkontorerne og deltage i statsrådet virtuelt. Det er aldrig sket før i historien og skyldes naturligvis COVID-19-situationen', lyder det.

Hvad skal den der?

Men det er dog ikke den historiske ændring, der har fået folk til tasterne for at kommentere på billedet, der viser en rød mappe, på et rødt bord med sølv omkring sig.

På billedet ses nemlig også en grøn kuglepen, og det er der altså mange danskere, der ikke forstår.

'Ja hvad fanden sker der lige for det? En marker fra den nærmeste boghandel?! - var hvad de kunne støve op?', skriver en.

'Det er sgu no go den ligger og ødelægger det ellers flotte setup', skriver en anden.

'Ja den grønne "pen" falder da helt ved siden af, det vil da støde dronningens øje', lyder det fra en tredje.

Dronningen er tilbage i storform, når der skal afholdes statsråd. Her skal hun underskrive omkring 250 dokumenter. Ved sin side er kronprinsen. Foto: Kongehuset

Favoritten er fremme

Også designeren Jim Lyngvild har kommenteret på pennen, der springer i øjet, når man ser på opsalget.

'SÅ meget stil - og så den grimme, grønne filtpen. DET må i gøre bedre for majestætens skyld! Bare pakke den ind i sølvpapir eller guldlammé som det mindste', lyder det.

Men der er faktisk en god grund til, at det netop er den kuglepen, der kan spottes på billedet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kongehuset, at der er tale om dronningens foretrukne kuglepen.

Og det er jo også vigtigt med sin yndlingspen ved hånden, når der som i dag skal underskrives over 250 dokumenter af dronning Margrethe.

Billigere end montblanc

Ud fra billedet er der tale om en 'rollerpen' fra Ball Pentel, der ifølge varebeskrivelsen er 'kendt og berømt' gennem mange år.

Den angiveligt berømte pen kan fåes til den nette sum af 21 kroner.

Lidt kongelig har man vel lov at være. Og det til kun 21 kroner plus moms. Foto: Ball Pentel/PR

Flere efterspørger en fyldepen til dronningen, men der har monarken altså valgt en mere økonomisk løsning end fx en montblanc kuglepen, der går til lige under 3000 kroner.