Kongehuset melder ud: Derfor må han godt nu

Forleden kom det frem, at grev Nikolai er kommet i folden hos influencerbureauet Social Works.

Det betyder, at greven, der 1. januar mistede sin prinsetitel, i fremtiden via sin profil nikolaitildanmark eksempelvis vil kunne promovere produkter, virksomheder og andet.

I 2018 måtte kongehuset ellers beklage, at Nikolai dengang reklamerede for biludlejningsfirmaet Sixt.

Dengang lød det:

- Kongelige markedsfører ikke virksomheder eller produkter. Prins Nikolai beklager fejltagelsen, som der nu er rettet op på, lød det fra kongehusets kommunikationsafdeling.

Men nu har piben tilsyneladende fået en anden lyd.

Grev Nikolai er nemlig ikke længere omfattet af de særlige forpligtelser, der følger med, når man eksempelvis er prins i det danske kongehus, og derfor er situationen nu anderledes.

Sådan lyder det fra kongehuset i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Annonce:

'Det her er i tråd med dronningens ønske om, at de fire børnebørn skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til kongehuset som institution indebærer', udtaler kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby.

Knap 60.000 har valgt at følge grev Nikolai, der også arbejder som model, på Instagram, men det vides ikke, hvad grev Nikolai skal promovere over for dem endnu.

Når sommeren går på hæld, er det for en stund slut med Danmark for grev Nikolai og hans kæreste, Benedikte Thoustrup. Foto: Karin Törnblom/TT/Ritzau Scanpix

Ejet af Remee

Social Works er ejet af blandt andre den tidligere 'X Factor'-dommer Remee, der sidder på 55 procent af ejerandelen, og på deres hjemmeside beskriver de sig som 'eksperter i influencermarketing'.

'Vi er stolte af, at Nikolai har betroet os med sin fremtidige rejse, og vi kan ikke vente med at komme i gang', lød det fra Social Works, da de kunne afsløre, at de havde fået royalt selskab på deres hold.

Grev Nikolai kommer hos Social Works i selskab med navne som Molly Egelind, Frederik Nonnemann og Mathilde Gøhler, der også repræsenteres af Social Works.

Førnævnte navne har lavet reklamer for brands som Matas, Svane Køkkenet og Lancôme.

Annonce:

Hos Remee har det da også vakt glæde, at grev Nikolai nu har valgt at være en del af Social Works.

'Det er udelukkende Nina (administrerende direktør i Social Works, red.) og teamets fortjeneste, hvor Social Works er i dag', har Remee tidligere skrevet i en sms til Ekstra Bladet.

'Jeg kender grev Nikolai som en enormt sympatisk og velopdragen ung mand, og det er jeg sikker på, at Nina tager højde for i alle sammenhænge fremadrettet', lød det videre fra Remee.

Tiden vil vise, hvad deres samarbejde helt konkret kommer til at betyde.