Kongehuset reagerer på chok-dokumentar: Hjerteskærende og uacceptabelt

TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' har skabt overskrifter i en lang række danske medier, allerede inden den torsdag aften sendes på TV 2.

Kostskolen ved Næstved med en række kendte elever - heriblandt prins Christian og efter sommerferien også prinsesse Isabella - har ifølge dokumentaren store problemer med mobning, krænkelser og en herskende voldskultur på skolen, hvor de mindre elever udsættes for tørre tæsk af de ældre elever.

Ekstra Bladet har i de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra kongehuset til dokumentaren, og nu reagerer de. Det sker på kongehusets sociale medier i en besked, der er underskrevet kronprinsparret.

'Som forældre til et barn, der går på Herlufsholm, er vi dybt rystede over de vidnesbyrd, der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af,' lyder beskeden, der fortsætter:

'Det er helt uacceptabelt. Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige.'

Ekstra Bladet mødte tidligere torsdag kronprinsesse Mary, der udover at være mor til en - og snart to elever - på skolen i Næstved også er stifter og bestyrelsesformand for Mary Fonden - en fond, der indædt kæmper mod netop mobning og vold.

- Jeg har endnu ikke set udsendelsen, men det lyder meget voldsomt, og det skal tages alvorligt, sagde kronprinsessen til Ekstra Bladet.

Samtidig understregede hun, at mobning og vold aldrig er i orden.

- Generelt tager jeg afstand - skarp afstand - fra alle former for mobning, krænkelser og vold. Tak, sagde hun og gik ind til det planlagte arrangement, før hun nåede at svare på, om hun har ondt i maven over at sende sine børn på Herlufsholm, og om den aktuelle dokumentar får konsekvenser for prinsens og prinsessens skolegang.

Prins Christian er en af eleverne på Herlufsholm. Her ses han på første skoledag sammen med sine forældre, kronprinsparret. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

Senere torsdag spurgte Ekstra Bladet kronprins Frederik om dokumentaren.

- Jeg har endnu ikke set den, men det er klart, at det er barske sager, har jeg ladet mig fortælle. Og det er klart, at mobning kan man ikke bruge til noget som helst. Det er en dårlig ting, siger han.

- Kan det få Dem til at genoverveje, om det er det rigtige sted for Deres søn?

- Ikke endnu ... lyder det fra kronprinsen.

Her kan du se, da Ekstra Bladet mødte kronprins Frederik tidligere torsdag.

Barske sager

I dokumentaren er der beretninger fra flere drenge, som fortæller, hvordan de ældre elever banker de yngre. Ydmyger dem og tæsker løs på dem - men kun de steder på kroppen, hvor skoleuniformen kan dække de blå mærker.

Ledelsen med rektor Mikkel Kjellberg i spidsen benægter igen og igen, at der er alvorlige problemer på skolen. Men som en af eleverne beretter, så ved lærerne godt, hvad der sker. Men de handler ikke og melder ikke voldssager til politiet.

Se 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 torsdag aften eller på TV 2 PLAY.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritikerne lægger ikke fingrene imellem, når de skal beskrive kostskolen med en række kongelige og kendte elever gennem tiden. Det kan du læse meget mere om her.