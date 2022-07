Kongehuset reagerer: 'Situationen kalder på sammenhold og omsorg'

Dronning Margrethe og kronprinsparret har søndag aften sendt en besked efter skyderiet i Field's, der kostede et endnu uvist antal personer livet

Søndag først på aftenen mistede flere personer livet ved et skyderi i storcenteret Field's, hvor en 22-årig mand efterfølgende er blevet anholdt.

Kort efter nyheden om skyderiet kom, reagerede kongehuset hurtigt og aflyste deres ellers planlagte fejring af den danske Tour de France-afholdelse, som søndag blev afsluttet.

Her skulle kongehuset have afholdt reception i Sønderborg Havn, hvor Kongeskibet lå, men i lyset af den tragiske hændelse i Field's blev det aflyst.

Søndag aften har kongehuset kommenteret hændelsen, der altså har kostet et endnu uvist antal personer livet. Det sker med en udtalelse på kongehusets hjemmeside, der er underskrevet dronning Margrethe og kronprinsparret.

'Vi har her til aften modtaget den chokerende meddelelse om de alvorlige hændelser i København tidligere i dag. Vi kender endnu ikke tragediens fulde omfang, men det ligger allerede fast, at flere mennesker har mistet livet, og at endnu flere er såret,' skriver kongehuset og fortsætter:

'Vores tanker og dybeste medfølelse er hos ofrene, deres pårørende og alle dem, som er berørt af tragedien. Situationen kalder på sammenhold og omsorg, og vi ønsker at rette en stor tak til politiet, beredskabet og sundhedsmyndighederne for deres hurtige og effektive indsats i disse timer.'

Politiet reagerede hurtigt og fik efter skyderiet anholdt en 22-årig etnisk dansk mand bag Field's. Forinden havde han skudt i storcenteret. Politiet har bekræftet, at flere personer er blevet skudt og dræbt, men det er endnu ikke offentliggjort, hvor mange der er tale om.

Politiet siger, at man som udgangspunkt ikke mener, at skyderiet var terror - men samtidig kan det ikke udelukkes, tilføjer man.