Kongehusets fødselslæge er død af kræft - 62 år

Fødselslæge og tidligere klinikchef på Rigshospitalet Morten Hedegaard er død.

Det skriver Politiken.

Han har blandt andet hjulpet til med fødslen af prins Christian, der er kronprinsparrets ældste barn.

Også kronprinsesse Marys fødsel af tvillingerne prinsesse Josephine og prins Vincent samt prinsesse Maries fødsler hjalp Morten Hedegaard med til.

Han var ifølge avisen en af landets førende obstetrikere.

- Vi har mistet en højt skattet kollega, en ildsjæl, et stort menneske og et lægefagligt forbillede, skriver Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) i en udtalelse på sin hjemmeside.

Morten Hedegaard sov ifølge Politiken ind torsdag 19. januar i en alder af 62 år efter flere års kræftsygdom.

- Morten har haft en enorm betydning for dansk obstetrik og gynækologi. Han har i den grad sat aftryk i udviklingen af vores fag og hans viden og kompetencer spændte bredt, skriver DSOG.

I 2016 sagde han sit job op som klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling. Det skete på grund af, hvad han selv beskrev som dårlige arbejdsbetingelser.

- Betingelserne, vi arbejder under – og som de fødende udsættes for – bliver ringere og ringere. Det er for mig blevet en større og større belastning. Jeg sover dårligt og har gjort det i alt for lang tid, sagde han dengang til Politiken.

Morten Hedegaard blev læge fra Aarhus Universitet i 1988 og har skrevet ph.d. om sammenhængen mellem svære fødsler og stress.

Han startede sin karriere på Skejby Hospital og har også været speciallæge i en praksis på Østerbro i København.

- Mortens store engagement i patienterne gjorde ham populær blandt dem, og han udviste empati og ordentlighed i en beundringsværdig grad, som har lært os andre meget, skriver DSOG.

Ifølge Politiken efterlader han sig sin kone, tre voksne børn og børnebørn.

