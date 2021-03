Kongehusets højre hånd stopper: Udpeger ny hofmarskal

Fra 1. april får dronning Margrethe, kronprins Frederik og resten af den danske kongefamilie ny hofmarskal.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Her oplyses det videre, at det bliver kammerherre Kim Kristensen, der erstatter den nuværende hofmarskal, Michael Ehrenreich.

'Hendes Majestæt Dronningen har med virkning fra den 1. april 2021 udnævnt Kongehusets ceremonimester, kammerherre Kim Kristensen, som ny hofmarskal', lyder det i pressemeddelelsen.

Her oplyses det også, at Michael Ehrenreich stopper efter seks år i jobbet for i stedet at gå på pension.

'Michael Ehrenreich har valgt at tilrettelægge sin fratræden således, at hans efterfølger får god tid til at planlægge Dronningens 50-års regeringsjubilæum i 2022', lyder det videre i pressemeddelelsen.

Den kongelige familie får snart ny hofmarskal. Foto: Per Morten Abrahamsen

'Varmeste påskønnelse'

I pressemeddelelsen takker dronning Margrethe Martin Ehrenreich for indsatsen de seneste seks år.

'Hendes Majestæt Dronningen udtrykker sin varmeste påskønnelse af Michael Ehrenreichs varetagelse af sit hverv som hofmarskal. Dronningen har samtidig dekoreret Michael Ehrenreich med Storkorset af Dannebrogordenen', lyder det.

Kongehusets nye hofmarskal, Kim Kristensen, har været kongehusets ceremonimester siden 2012 og kom dengang fra en stilling som forsvarsattaché i Paris.

Kim Kristensen har tidligere i sin karriere været adjudant for dronning Margrethe og prins Henrik, stabschef ved den danske bataljon i Kosovo og chef for den danske Afghanistan-styrke.

Kim Kristensen tager over som hofmarskal. Foto: ÓLAFUR STEINAR GESTSSON/Ritzau Scanpix

Hofmarskallen er den øverste ansvarlige for blandt andet økonomi, personale og officielle pligter ved hoffet, og det er blandt andet de opgaver, Kim Kristensen skal varetage.