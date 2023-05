Kongehusets præst ramt af klager: Medarbejdere i oprør

Om godt en uge skal han konfirmere grev Henrik i Paris.

Men i disse dage er det måske andre ting, der fylder for biskop i Aarhus Stift og kongelig konfessionarius Henrik Wigh-Poulsen.

I fredags modtog han nemlig en klage fra flertallet af præsterne i Norddjurs Provsti og størstedelen af menighedsrådene i Norddjurs Vestre Pastorat, som er der, hvor Henrik Wigh-Poulsen er biskop. Det skriver JP Aarhus, som har set klagen.

Ifølge mediet går klagen på Henrik Wigh.Poulsens forvaltning af sit bispeembede, i forbindelse med at der blev oprettet tre storpastorrater i 2018, og desuden nævnes en personalesag mellem en provst og en præst.

I klagen erklærer afsenderne sig bekymrede over det, de kalder en negativ påvirkning af det kirkelige liv, og at det gør dem ondt at erkende, at de næsten helt har mistet tilliden til biskoppen.

Henrik Wigh-Poulsen har været biskop i Aarhus Stift siden 2015 og kongelig konfessionarius siden 2018. Foto: Marie Ravn

Vil svare, når Kirkeministeriet henvender sig

Det står ikke klart, hvad personalesagen drejer sig om, eller hvordan biskoppens ledelsesstil har en negativ indvirkning på de ansatte.

Men til JP Aarhus erkender Henrik Wigh-Poulsen, at han har modtaget en klage fra sine medarbejdere, der nu skal behandles i Kirkeministeriet.

'Der er klaget over min håndtering af en sag i Norddjurs Provsti. Da store dele af den omhandler medarbejdere og deres personlige forhold, vil jeg ikke kommentere disse. Jeg tager klagen til efterretning og vil naturligvis svare, når Kirkeministeriet henvender sig til mig', skriver han i et skriftligt svar til JP Aarhus.

Den kongelige konfessionarius er kongefamiliens præst, og det er ham, der forestår barnedåb, bryllup og begravelse i den danske kongefamilie. Han er i øvrigt dronning Margrethes sjælesørger.

13. april meddelte kongehuset, at det er Henrik Wigh-Poulsen, der skal konfirmere grev Henrik på Kristi himmelfartsdag 18. maj i Frederikskirken – Den Danske Kirke i Paris.