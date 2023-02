Kongehuskommentator: De er ikke på talefod

Prins Joachim har ikke besøgt sin mor, dronning Margrethe, efter hendes operation, og det forstærker indtrykket af, at der er kold luft mellem de to, vurderer Ekstra Bladets kongehuskommentator

Hvis dronning Margrethe havde håbet på, at prins Joachim ville stå klar med blomster på Rigshospitalet efter hendes store rygoperation, så er majestæten blevet slemt skuffet.

Søndag - flere dage efter dronningens operation - bekræftede kongehuset over for Ekstra Bladet, at prins Joachim ikke havde besøgt sin mor.

- Nej, det har prinsen ikke, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, sender det et klart signal.

- Det tyder på, at prins Joachim og dronning Margrethe ikke er på talefod, vurderer Kim Bach og fortsætter:

Annonce:

- At en så alvorlig sag, som en operation i den alder kan være på et nærtstående familiemedlem, ikke engang kan få prins Joachim til at aflægge visit, det forstærker indtrykket af det afkølede forhold mellem mor og søn. Der er knas i familien, og det knaser tydeligvis fortsat, vurderer Kim Bach.

Prins Joachim bor til daglig i Paris med sin hustru, prinsesse Marie, og deres to børn, komtesse Athena og grev Henrik. Men ifølge Kim Bach kan det ikke være afstandens skyld, at de endnu ikke har aflagt visit.

- Nogle kunne måske indvende, at det kan være svært at besøge, når prins Joachim bor så langt væk, men nu er de rigeligt velhavende mennesker, så det bør ikke være det store problem. Hvis der var en vilje, så ville de nok finde ud af det, siger kongehuskommentatoren.

Ekstra Bladet har erfaret, at heller ikke prins Joachims fire børn har aflagt visit.

Søndag bekræftede kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, over for blandt andre Billed-Bladet, at kronprinsparret besøgte dronning Margrethe på Rigshospitalet på vej til lufthavnen, inden de drog afsted mod Indien, hvor de er på officielt besøg.

Prins Joachim siger, at hans børn er blevet 'gjort fortræd', da dronningen fratog dem prins- og prinsesse-titlerne

Annonce:

Massiv krise

Krisen i den kongelige familie brød ud i lys lue, da dronning Margrethe i september 2022 valgte at strippe prins Joachims børn for deres titler som prinser og prinsesse.

I stedet skulle de fra 1. januar 2023 tiltales som grever og komtesse Monpezat.

Efterfølgende fangede Ekstra Bladet prins Joachim på vej på arbejde på den danske ambassade i Paris.

- Vi alle sammen meget kede af det. Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd, sagde han tydeligt berørt.

Prins Joachim blev også spurgt, hvordan beslutningen har påvirket forholdet til hans mor, dronning Margrethe.

Han trak vejret meget dybt, inden han på diplomatisk vis svarede:

- Det tror jeg ikke, at jeg behøver at uddybe her.