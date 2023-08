Kongehuskommentator: Den endelige frisættelse

Mandag kunne grev Nikolai fejre sin 24-års fødselsdag, og det gik hverken ubemærket hen på den tidligere prins' egen Instagram-profil, hvor han delte en række billeder fra den store dag, eller på kongehusets officielle Instagram-profil.

'Fødselsdags gateaway til Byron Bay', skrev greven, der for tiden studerer i Sydney i Australien, til de billeder, han delte fra dagen.

Ifølge Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, er billederne, som den tidligere prins har postet ikke nær så 'polerede' og 'opstillede', som de plejer. Og det sender et klart signal, mener han.

- Det er et udtryk for, at grev Nikolai har købt ind på præmissen om, at han nu er sat fri. Nu har han lov til at være sig selv, ligesom alle andre på sociale medier, vurderer Kim Bach, der hæfter sig med, at kongehuset via deres egne kanaler også for første gang nævner grevens Instagram.

- Det er første gang, at kongehuset henviser til grev Nikolais Instagram. Det er en form for accept af det SoMe-liv, han nu engang har. Det er den endelige frisættelse fra dronningen, siger Kim Bach og fortsætter:

- Kun et par timer efter, at kongehuset 'tagger' grevens Instagram, giver han den gas med at vise billeder af en karakter, vi aldrig har set før fra ham eller andre kongelige - det skulle da lige være, når kronprins Frederik er skidefuld på Smukfest, men det er jo knap så styret kommunikation fra kongehuset, lyder vurderingen fra Kim Bach.

Grev Nikolai og grev Felix sammen med farmor og farfar, dronning Margrethe og prins Henrik. Dengang var også Nikolai og Felix prinser. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

Sætte fri

Da dronning Margrethe sidste år valgte at strippe grev Nikolai samt hans tre søskende, Felix, Henrik og Athena, deres titler som prinser og prinsesse, skete det med begrundelsen, at hun ønskede at 'sætte dem fri'.

'Hendes Majestæt Dronningen ønsker med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer', lød det dengang i en pressemeddelelse fra kongehuset.

Alle fire har beholdt deres pladser i arvefølgen til tronen. Her er de henholdsvis nummer syv, otte, ni og ti.

