Kongehuskommentator: - Det er sjældent

Prins Nikolai fortæller i et nyt TV 2-program om livet som kongelig - et liv der bliver fuldstændig forandret om mindre end 14 dage

Om mindre end 14 dage har Danmark ikke længere en prins, der hedder Nikolai.

Det har vi ellers haft siden den 6. november 1999, hvor prins Nikolais dåb fandt sted, og han fik navnene Nikolai William Alexander Frederik, prins af Danmark.

I TV 2-programmet 'Min egen kurs', der har premiere mandag, fortæller prins Nikolai om det liv og den rolle, han blev født ind i, og det er udsædvanligt, vurderer Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach.

- Det er sjældent, at de kongelige står så tidligt frem, men der er også forskel på, hvor de er er henne i arvefølgen, siger han og tilføjer:

- Men de lukrerer på det (den kongelige titel, red.), så snart de kan komme til det.

'Forgyldt kæledyr'

I 'Min egen kurs' taler vært Emil Midé Erichsen med prins Nicolai om, hvordan det har været for prins Nikolai at skulle finde sin egen vej i tilværelsen.

- Prins Nikolai beskriver på en meget idealiseret måde, den besynderlige skæbne, det er at være prins, siger Kim Bach og fortsætter:

- På den ene side er han ufri og befolkningens forgyldte kæledyr, som der bliver stillet nogle forventninger til, men han får ikke lov til at arve, siger Kim Bach, der derfor ikke er overrasket over, at prinsen toner frem i et TV 2-program.

- Det er en fuldstændig naturlig følge, lyder vurderingen fra kommentatoren.

'Min egen kurs' er optaget i slutningen af maj - altså inden dronningens chokmelding om, at fratage prins Joachims børn deres titler som prinser og prinsesse.

Det betyder, at prins Nikolai i stedet kan kalde sig greve af Monpezat.