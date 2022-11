Kongehuskommentator: Konflikten fortsætter

Der er ikke ligefrem god stemning i den kongelige familie.

Det vurderer kongehuskommentator Kim Bach ovenpå kongehuset onsdag offentliggjorde den kongelige families juleplaner.

- Det er meget svært at forestille sig, at dronning Margrethe og prins Joachims familie ikke havde benyttet sig af den her gyldne chance for at være sammen i juledagene og sende et signal til verden om forsoning, hvis der havde været god stemning, lyder det fra Kim Bach.

Onsdag kom det frem, at dronning Margrethe bryder med traditionen og fejrer jul på Djursland sammen med sin søster samt private venner fremfor på Marselisborg Slot, hvor hun ellers plejer at holde jul.

Samtidig kom det også frem, at kronprinsparret for første gang i fem år drager til Australien på juleferie, og at prins Joachim og prinsesse Marie tager på en 'længe planlagt udenlandsrejse.'

Annonce:

'D.K.H. prins Joachim og prinsesse Marie vil sammen med deres børn tage på en længe planlagt udlandsrejse hen over julen', fremgår det på kongehusets hjemmeside.

Og netop formuleringen 'længe planlagt udenlandsrejse' hæfter Kim Bach sig ved.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den kongelige familie var i november samlet for første gang, siden dronningens beslutning om at fratage prins Joachims børn deres titler som prinser og prinsesser. Det skete på Københavns rådhus for at fejre dronningens 50 år på tronen. Foto: Kenneth Meyer.

- Her var det vigtigt for kongehuset at nævne, at det havde været MEGET længe planlagt, fordi det kan signalere, at det så har været svært at aflyse, vurderer Kim Bach, der fortsætter:

- Det signal, man kan tolke ud af beskeden fra kongehuset, er, at stemningen ikke er blevet så god, at de kan være sammen. Det var ellers en oplagt og gylden mulighed for at lukke sagen og få lavet nogle fine billeder til Instagram.

Kaos i kongehuset

Det danske kongehus har i længere tid befundet sig i det, som kongehuskommentator Kim Bach kalder 'kaos'.

Uroen i kongehuset brød ud i lys lue, da dronning Margrethe tilbage i september valgte at strippe prins Joachims børn for deres titler som prinser og prinsesse.

Annonce:

- Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd, lød reaktionen blandt andet fra prins Joachim til Ekstra Bladet, der mødte prinsen i Paris.

Og noget tyder på, at det er en konflikt som kongehuset tager med ind i 2023, vurderer Kim Bach.

- Det kommer i hvert fald til at vare længere end regeringsforhandlingerne. Jeg har meget svært ved at se, det blive løst inden for den overskuelige fremtid, når de ikke kan finde ud af det, når de har chancen, afslutter Kim Bach.