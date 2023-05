Kongehuskommentator: Striden er ikke bilagt

Grev Henrik kunne torsdag lade sig konfirmere, hvor han havde ét stort ønske. Farmor fik han dog ikke at se. Hør reaktionen her

Hvis et billede siger mere end tusinde ord, så siger det billede, der mangler, alt.

Det mener i hvert fald Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, der hæfter sig ved, at der ikke er nogen billeder af kronprinsfamilien og prins Joachims familie sammen til grev Henriks konfirmation.

- Det perfekte billede til Instagram af de to familier sammen havde været en gylden mulighed for at vise, at familie-striden var bilagt, og alt er ved det gamle. Folk havde jublet, vurderer Kim Bach.

Det er ikke en tradition i kongehuset, at de to familier bliver fotograferet sammen til konfirmationer, men ovenpå den krise, der har præget den kongelige familie siden efteråret, hvor dronning Margrethe fratog prins Joachims fire børn deres titler som prinser og prinsesse, ville det have være en oplagt mulighed for at bilægge en strid, mener Kim Bach.

Prins Joachims yngste søn, grev Henrik, blev torsdag konfirmeret i Paris. Her er han med sine forældre og tre søskende efter cermonien. Foto: Emil Agerskov

- Men den mulighed blev ikke grebet, og når de havde så oplagt mulighed for at bilægge striden, men ikke gør det, så er der et eller andet, der ikke harmonerer, siger Kim Bach og fortsætter:

- I dag er det ikke statuer og dyre franske malere, det foregår via Instagram. Men det er ikke den store forskel. Billederne symboliserer forhold.

Kronprinsfamilien deltog i grev Henriks konfirmation i Paris. - Det er fedt at være i Paris, lød det fra prins Vincent, inden familien gik ind i kirken, som de sidste. Foto: Emil Agerskov

Fraværende farmor

14-årige grev Henrik, der Kristi Himmelfartsdag blev konfirmeret, er søn af prins Joachim og prinsesse Marie. Han har i næsten fire år boet i Paris, hvorfor konfirmationen stik mod traditionen, men efter grevens eget ønske, blev holdt i Paris.

Grev Henriks farmor, dronning Margrethe, havde på forhånd meldt afbud til festlighederne grundet den rygoperation, som dronningen fik foretaget tidligere på året. Farmor Margrethe har ellers troligt været fast inventar på sine børnebørns konfirmationsbilleder.

Prinsesse Isabella blev konfirmeret sidste år i Fredensborg Slotskirke, som traditionen tilskriver det. Her var dronningen - præcis som ved både prins Christian, prins Felix og prins Nikolai - med på billedet. Foto: Emil Agerskov

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men man kan selvfølgelig også godt forstå, at hun ikke kunne komme, lød det fra grev Henrik til Ekstra Bladet kort efter ceremonien i kirken.

- Men jeg ved, at hun ønsker tillykke ovre fra Danmark, tilføjede han.

