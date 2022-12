Kongehuskommentator: Værste år for kongehuset i over 100 år

2022 har været det værste år for kongehuset siden påskekrisen 1920, vurderer kongehuskommentator Kim Bach, der mener, at dronning Margrethe står for årets bommert i kongehuset

Kaos. Krise. Kongehus.

2022 har i særdeleshed været et hårdt år for det danske kongehus. Ja, faktisk det værste i over 100 år, vurderer Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach.

- Det har været det værste år for kongehuset siden påskekrisen i 1920, lyder det fra Kim Bach, der udråber det, han kalder 'prinsetitel-gate', som den værste bommert begået af kongehuset i år.

- Den er i særdeleshed grum, fordi de føjer spot til skade, indleder Kim Bach og fortsætter:

- Det er den værste, fordi det er den, som afslører en form afstumpethed i den kongelige familie. At man ikke kan tale sammen. Det er ikke alene dumt, det er heller ikke særlig empatisk. Dronningen inddrog ikke engang dem, det vedrører i beslutningen, lyder det videre fra kongehuskommentatoren.

Det var slutningen af september, at kongehuset i en pressemeddelelse oplyste, at dronning Margrethe har besluttet at fratage prins Joachims fire børn deres titler som prinser og prinsesse fra 1. januar 2023.

- Vi alle sammen meget kede af det. Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd. De står selv i en situation, de ikke selv forstår, lød det efterfølgende fra prins Joachim til Ekstra Bladet, der mødte prinsen foran den danske ambassade i Paris.

Foruden 'titel-gate' peger Kim Bach også på blandt andet Herlufsholm-krisen, der kom i kølevandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' og Ecco, som kongehuset tidligere på året valgte at droppe som Kongelig Hofleverandør, når prædikatet udløber i 2023.

- Man kan sige, der er nogen bommerter, der kommer bag på en, som man ikke selv har aktiveret, og hvor man er nødt til at reagere. Her handler det så om måden, man reagerer på, siger Kim Bach og fortsætter:

- Og her reagerer de fuldstændig tosset.