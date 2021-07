Kongeskibet kom familie til undsætning

Nok har Kongeskibet Dannebrog haft problemer med at komme ud at sejle, men det forhindrer åbenbart ikke den royale flyder i at hjælpe andre i havsnød.

I hvert fald beretter TV2 Øst, at Dannebrog under en testsejlads onsdag hjalp et sejlskib med en børnefamilie om bord, der var blevet ramt af manglende vind og motorproblemer.

Dannebrog sendte personale til skibet, der fik løst problemerne, lyder det fra orlogskaptajn Sten Bilde Jensen, næstkommanderende på Kongeskibet Dannebrog.

- Når vi sejler rundt i danske farvande, er vi en del af farvandsovervågningen og søredningstjenesten, fortæller han.

Ud over at hjælpe sejlskibet fandt Kongeskibet også en rød jolle, som nu er bragt med hjem.

Og orlogskaptajnen fortæller videre, at Dannebrog også har fået fikset egne motorproblemer, og at skibet nu er klar igen.