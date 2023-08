Kovending om prins Christians fødselsdag

Der var lagt op til, at kun elever fra to uddannelsessteder i Kolding kommune kunne ansøge om at få en kongelig invitation til prins Christians fødselsdag

Alt imens tennistjerner som Holger Rune og Clara Tauson har takket nej til at deltage i prins Christians 18-års fødselsdag, så kæmper andre om blot at få en invitation.

I Kolding Kommune måtte politikerne i byrådet mødes for at nå til enighed om, hvem der fra kommunen overhovedet skulle kunne ansøge om at gafle en af de eftertragtede invitationer.

Ifølge JydskeVestkysten var der i Kolding Kommune landet et forslag fra embedsmændene om, at det kun var elever fra handelsskolen IBC eller det tekniske gymnasium Hansenberg eller er lærling skulle kunne ansøge.

Et forslag, der mandag blev fuldstændig nedstemt af kommunens økonomi- og strategiudvalget, der blev enige om, at alle 18-årige i kommunen skal kunne ansøge, skriver JydskeVestkysten.

Annonce:

Prins Christian fylder 18 år 15. oktober, og det er i den forbindelse, at prins Christians farmor, dronning Margrethe, om aftenen vil agere vært for festlighederne, som man kan komme med til, hvis man er et ungt menneske på 18 år.

Alle landets kommuner er via Kommunernes Landsforening blevet bedt om at udvælge to 18-årige gæster, der kan være med til at fejre Danmarks kommende konge på Christiansborg Slot. Det er et ønske, at kommunerne repræsenteres af forskellige køn.

Derudover vil repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer og unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, blive inviteret med ind til festlighederne.

Blandt andre har den unge skuespiller Flora Ofelia Hofmann Lindahl fået en royal invitation.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet en af prins Christians internationale venskaber. Læs mere om hans italienske veninde her.