Kronprins Frederik: - Det er en ulykkelig situation

- Det er en ulykkelig situation.

Det var ordene fra Kronprins Frederik til den fremmødte presse, da han torsdag aften skulle til middag på Langeline Pavillionen i København.

Kronprinsen var nemlig æresgæst ved denne middag i forbindelse med det kommende klimatopmøde til november.

Han havde ikke mange ord at sætte på den omdiskuterede situation omkring Herlufsholm. Blot, at situationen er ulykkelig, og at han allerede har udtalt sig.

Mikkel Kjellberg blev fyret som rektor på Herlufsholm lørdag efter en lang række sager om vold, krænkelser og mobning på skolen. Derudover blev det meddelt torsdag eftermiddag, at Noemi Katznelson havde trukket sig fra bestyrelsen på Herlufsholm.

Ekstra Bladet ville høre kronprinsen, om prins Christian fortsat skal være elev på Herlufsholm, og om prinsesse Isabella fortsat skal starte på den omdiskuterede skole efter den nye udvikling på den prestigefyldte privatskole.

Det fik vi ikke chancen for.

Trygheden er afgørende

I stedet har kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, sendt en udtalelse til TV 2, hvori kronprinsparret sætter ord på prins Christian og prinsesse Isabellas fremtid på Herlufsholm.

'Der er mange, der spørger til kronprinsparrets holdning til deres børns fremtid på Herlufsholm. Jeg kan kun gentage, at for kronprinsparret er det afgørende, at ikke kun deres eget barn, men alle de børn og unge, som går på skolen, kan føle sig trygge i deres skolegang', lyder ordene.

Derudover udtalte kronprinsparret i sidste uge, at de var rystede over de afsløringer, der var kommet frem i TV 2-dokumentaren.

'Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige', lød det blandt andet i en skriftlig udtalelse på kongehusets sociale medier.

Raser over afsløring

Prins Nikolai, der er fætter til prins Christian, har tidligere været elev på Herlufsholm Kostskole. Og det har skolens tidligere rektor Klaus Eusebius Jakobsen i den grad gjort offentligheden opmærksom på.

Eksrektoren fortalte nemlig til TV 2 Øst søndag, at prins Nikolai fik en advarsel og blev bortvist fra Herlufsholm i en periode, da han havde brudt skolens alkoholregler.

Sidenhen har prins Nikolais forældre, prins Joachim og grevinde Alexandra, udtalt til Ekstra Bladet, at de var rasende over, at den forhenværende rektor havde videregivet oplysningerne.

Klaus Eusebius Jakobsen har efterfølgende sendt en undskyldning til både prinserne og grevinden.