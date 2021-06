Kronprinsen stopper i Den Olympiske Komité

Kronprins Frederik har besluttet at stoppe som medlem i Den Olympiske Komité (IOC), som han har været medlem af siden 2009.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse.

Beslutningen træder i kraft i forbindelse med komitéens generalforsamling i juli forud for OL i Tokyo.

I pressemeddelelsen oplyses det, at kronprinsen egentlig havde tænkt at stoppe efter OL i Tokyo i 2020, men på grund af coronapandemien, der har betydet, at legene er blevet udskudt til august i år, har kronprinsen valgt at offentliggøre beslutningen nu.

'Det har været et stort privilegium for mig at være med til at udbrede de olympiske idealer gennem snart 12 år. Særligt har jeg brændt for at få både unge og ældre op af stolen og i gang med et liv med sport og bevægelse. Mit arbejde i IOC inspirerede mig blandt andet til at etablere Royal Run, som jeg er meget stolt af.'

'Selvom min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke,' udtaler kronprins Frederik i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Beslutningen om at udtræde giver mig mulighed for at intensivere mit arbejde med andre vigtige emner, blandt andet i relation til Danmarks position som en af verdens førende nationer inden for den grønne dagsorden, bæredygtighed og innovation.'

12 års indsats

Kronprinsen blev valgt som medlem af komitéen i 2009, og efter sin første periode blev han i 2017 genvalgt.

I pressemeddelelsen oplyser kongehuset, at kronprinsen over for komitéen har udtrykt interesse for at fortsætte som passivt medlem - såkaldt æresmedlem - hvilket der er tradition for, når medlemmer har siddet på posten et stykke tid.

Det er dog komitéen, der beslutter, om et sådant arrangement sættes i værk.

I pressemeddelelsen fremhæves blandt kronprinsens indsatser i komitéen, hans arbejde i komité-udvalget Sport for All og hans deltagelse i planlægningsgruppen bag sidste års Ungdoms-OL i Lausanne, Schweiz.

Derudover har kronprinsen været med til at præge det olympiske arbejde i en bæredygtig retning som medlem af styregrupperne Sport and Environment og Sustainability and Legacy, skriver kongehuset.

Kronprinsens medlemskab af IOC har været kritiseret fra flere sider, da det danske kongehus skal forholde sig neutral i politiske sammenhænge.

Omvendt har der gennem hele forløbet været fuld opbakning til kronprinsens IOC-karriere fra Danmarks Idrætsforbund.